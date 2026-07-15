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17檔ETF除息前最後上車日　00927、00961年化配息率飆破18%

▲▼台股配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股ETF除息旺日到，統計包括群益半導體收益（00927）、主動群益科技創新（00992A）、富邦台灣半導體（00892）等共17檔將在明日7月16日除息，今（15）日為最後買進日。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

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進一步觀察，這17檔平均年化配息率逾10%，其中群益半導體收益ETF（00927）預估年化配息率18.8%最高，登上台股ETF配息王，其中值得一提的是， 00927不僅配息金額成長翻倍，今年來的報酬率也近100%，加上00927填息率達100%，讓投資人息利雙收，建議投資人可多留意投資契機。

ETF理財達人表示，近期台股波動加劇，盤勢常見大漲或大跌逾千點，讓投資人目光轉向具備優異收益水準的產品，希望透過息收來為投組增加抗震力。隨著評價面走高，股市波動難免，整體而言，行情機會大於風險，建議投資人可續抱台股科技高息ETF。

群益投信台股ETF研究團隊分析，台股近期修正主要來自美國再度封鎖荷姆茲海峽、聯準會官員釋出偏鷹言論，刺激升息預期並壓抑市場表現。整體來看，股市短期不確定性仍高，不過長期來看，在AI成長趨勢不變下，科技題材類股仍將持續獲得資金青睞。面對類股輪動加劇的市況，投資人不妨善用結合科技、半導體題材，且有亮眼息收水準的台股ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可為投資組合增加防禦力，是較佳的長線存股策略。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，台灣已是全球最重要的AI創新產業中心。隨著AI商機不斷擴大，AI需求也轉變成長期、結構性需求，預期台股企業從上游晶片半導體廠商到下流零組件及組裝營運都將迎來高成長。AI題材與供應鏈需求具利多效益，台股成長有撐。

主動群益科技創新ETF（00992A）經理人陳朝政指出，AI發展正由訓練階段逐步邁向應用落地，帶動相關需求由GPU持續向周邊擴散，也讓相關族群營運加溫。今年台股企業獲利成長率預估值達48.4%，突顯台股成長背後擁有企業獲利做支撐，因此每次回檔都是中長線成長的佈局良機。操作上，可擇優布局AI供應鏈相關、具業績能見度之族群，以掌握台股AI成長契機。
 

關鍵字： 台股ETF除息日00927AI概念高股息

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