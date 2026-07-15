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SK海力士暴漲暴跌撕裂韓股　2倍槓桿ETF逼南韓急召「金融F4」開會

▲全球第二大記憶體晶片大廠南韓SK海力士（SK hynix Inc.）,SK海力士。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球第二大記憶體晶片大廠南韓SK海力士（SK hynix Inc.）暴漲暴跌進一步揭開韓國槓桿ETF爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

SK海力士股價近期在暴跌15%後又急彈逾9%，其美國存託憑證更一度單日狂飆27%，劇烈震盪撕裂南韓股市，也讓與SK海力士、三星電子掛鉤的單一股票2倍槓桿ETF成為市場焦點。隨著KOSPI與KOSDAQ接連觸發暫停程式交易的買方臨時停牌機制，南韓政府將召開高層「金融F4」會議，研議提高保證金、調降槓桿倍數及強化投資人保護等措施。

綜合《彭博社》、《韓國中央日報》、《朝鮮日報》、《TechFlow》等外電消息，這場「金融F4」會議將由南韓企劃財政部、金融委員會、金融監督院與韓國銀行共同參與，重點討論單一股票槓桿ETF對市場造成的風險，以及是否有必要採取進一步監管行動。

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南韓股市本月波動急遽升高。SK海力士先前單日暴跌15.37%，創1996年上市以來最大跌幅，之後又在15日開盤大漲逾9%，重新站回每股200萬韓元以上。

SK海力士在那斯達克掛牌的ADR，隔夜更大漲27.29%。市場對AI投資持續擴張、記憶體景氣改善與供應短缺抱持樂觀態度，巴克萊也將SK海力士ADR目標價上調至330美元。

但同一時間，這種暴漲暴跌也突顯槓桿產品放大市場波動的風險。

南韓於5月27日推出與三星電子、SK海力士掛鉤的單一股票槓桿ETF，讓投資人可以用2倍槓桿押注個股每日漲跌。產品上市後迅速吸引散戶資金，短短一個月內，16檔相關ETF規模就膨脹至約91億美元。

槓桿ETF原本被視為吸引資金回流南韓、避免散戶轉往香港與美國市場的重要工具，但推出時點正逢AI晶片行情高檔，反而讓大量散戶在市場最火熱時進場。

隨著半導體股回檔，槓桿產品損失也被同步放大。根據當地統計，追蹤三星電子與SK海力士的14檔單一股票槓桿ETF，資產管理規模從6月底的15.9349兆韓元，降至7月13日的9.3386兆韓元，跌幅達41.4%。

其中，未來資產環球投資與三星資產管理旗下4檔大型產品，短短9個交易日內累計帳面損失約8.83兆韓元。

市場人士指出，問題不只是散戶虧損，更包括槓桿ETF每日再平衡所產生的機械式交易，可能直接扭曲KOSPI現貨指數。

當投資人買進2倍槓桿ETF時，資產管理公司與擔任流動性提供者的券商，必須買進大量期貨，以維持每日2倍報酬目標。

當市場上漲時，基金被迫追高買進；當市場下跌時，則必須擴大賣出，形成「漲時助漲、跌時助跌」的效果。

由於再平衡交易通常集中在收盤前，大量機械式買賣單也可能引發期貨與現貨之間的程式套利交易，進一步放大KOSPI尾盤震盪。

這種結構在SK海力士身上尤其明顯。根據高盛估算，SK海力士先前單日重挫時，相關槓桿基金可能被迫賣出約50億美元股票，以重新平衡部位，金額約占當天SK海力士股票與期貨總成交額的18%。

南韓兩大晶片股的高度集中，也讓風險更加突出。三星電子與SK海力士合計占KOSPI總市值超過一半，在槓桿ETF上市前，兩家公司成交額已占整體韓股約31%；若加上相關ETF，7月初比重一度升至73%。

少數槓桿產品因此足以左右整體市場。

韓股15日開盤後，KOSPI與KOSDAQ相繼觸發買方臨時停牌機制，再度坐實「漲到熔斷」現象，其中KOSPI200期貨一度大漲6.5%，KOSDAQ150期貨也上漲6.11%，反映市場在連續重挫後出現急速反彈。

槓桿風暴的影響也開始跨出南韓

SK海力士暴跌期間，不只拖累三星電子，也波及日本鎧俠、台灣半導體股與美國晶片類股。SK海力士ADR、SanDisk、美光與AMD均曾出現明顯波動，市場開始擔心，南韓槓桿交易可能形成亞洲與華爾街之間接近24小時的回饋循環。

在這種情況下，南韓金融監管機關已進入高度警戒。

目前研議的措施包括提高最低投資門檻、增加基本保證金、加強投資人教育、限制槓桿倍數，以及分散流動性提供者的再平衡交易時點，避免買賣單過度集中於收盤前。

韓國金融投資協會亦在與10家金融巨頭開會後發出聲明中指出，與會業者已達成共識，計畫調高這類槓桿產品的最低投資准入資金。目前最低門檻為1,000萬韓元，約合新台幣21.6萬元。

南韓金融投資業界也已討論強化個別投資人風險警示，並要求券商與資產管理公司針對產品提供更準確資訊，避免出現虛假或誇大宣傳。

不過，監管官員坦言，單靠提高保證金或將槓桿倍數從2倍降至1.5倍，可能只能暫時降低波動，難以解決韓股過度集中於三星電子與SK海力士的結構性問題。

海外槓桿ETF鞭長莫及

另一項難題是，南韓只能管理境內掛牌產品，對香港與美國市場上市的相關槓桿ETF並無管轄權。

一旦紐約市場先出現大幅波動，情緒可能回傳首爾，再經由槓桿ETF、期貨再平衡與融資追繳放大，之後重新影響美國交易時段。

南韓金融監督院院長李燦進先前已表示，對批准這類產品上市感到後悔，並坦言因市場存在結構性問題，目前似乎沒有明確解方。

對南韓政府而言，這場金融F4會議的難題，不只是如何壓低短期波動，而是如何在保留金融產品多樣性、避免資金流向海外的同時，防止SK海力士與三星電子相關槓桿商品反過來撼動整個韓股，甚至外溢至全球半導體市場。

關鍵字： SK海力士韓股震盪槓桿ETF金融F4半導體股

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