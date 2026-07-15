失戀女「賣飛台積電」化悲憤為力量！　養出千萬提早退休

▲小印曾聽爸爸的話賣飛台積電，後來投資只忠於自我，對自己負責。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

40歲的小印，是一位將「整理收納」與投資理財結合的跨界顧問；她曾是重度購物狂，家中堆滿公仔、動漫周邊與各式收藏，數量多到能開店。後來被父親趕出家門，她才逼自己斷捨離；又因為失戀、被迫學投資，最後化繁為簡，只靠定期定額2檔ETF，提早享受財富自由。

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小印的人生轉捩點始於30歲。「那一年我失戀，第一次強烈意識到，必須準備好足夠資金，才能面對老後一個人的生活。」當時，她發現壓垮自己的不只是金錢，還有過度膨脹的物欲與混亂人生；「我花了2年時間瘋狂斷捨離，賣掉9成以上物品，靠著販售二手商品陸續回收超過百萬元，也意外開啟了整理師之路。」

對小印來說，整理不只是收納，更是重新認識自己的過程。她發現，當家裡清爽了，人生也會變得清晰；物品減少了，對金錢的焦慮也會下降。後來她將這套「斷捨離」邏輯延伸到投資，現在不但有房，還坐擁千萬股票資產，及數百萬現金；而這背後最大推手，正是30歲失戀後的覺悟：為存夠養老金，必須學投資。

「那時認識一名網友推薦我買鴻海，我乖乖照做；買進一段時間後，某天心血來潮問對方『什麼時候可以賣？』不料他回：你自己也要做功課啊！」就是這句話讓她瞬間清醒，「世上沒有任何人能為你的投資負責。」

被網友洗臉後，小印開始瘋狂苦讀財經雜誌、投資書籍、公司財報及法說會內容，認真投入基本面研究。「當時剛好工作所需，必須接觸會計報表、預估公司獲利及經營分析，所以專注布局價值股，成了我的投資主軸。」但後來歷經多次重擊，讓她決定放棄個股、改抱指數。其中，讓她最深刻的一次投資失誤，就是聽爸爸的話，賣飛了台積電。

原來，小印透過基本面選股，第一批買進的標的就是台積電。「我在180元左右進場，爸爸得知後就開始關心；等到股價漲幅超過1成後，就一直打電話叫我賣出，叨唸說已是高點，再不賣就要跌了⋯」

小印受不了父親連環扣，便在股價210元附近賣掉台積電，但出清後股價仍一路上漲；那次經驗讓她學到，投資不能聽信任何人的建議，只能忠於自我。

「因為每個人的投資規劃、風險承受度及個性皆不同，爸爸習慣當沖、短線進出，持股超過5天就算長；但我真正想做的是10年以上的長期投資。」她說，那次經驗最深刻的體會，就是投資只能自我負責，沒有任何人能替自己決定股票該賣或該留。https://youtu.be/Pk5Ltg1pkVI



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