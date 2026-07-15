失戀女的逆襲！　2檔ETF三年翻倍賺

▲5年前小印接觸到指數投資，認為花時間研究個股，不如買進大盤。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

投資人總想找出下一檔飆股，卻忽略再好的公司也可能因一場突如其來的黑天鵝事件而重挫。理財規劃師小印，曾花費數年苦讀財報、研究法說會，希望靠基本面挑出長線好股，直到2020年旭富火災重創股價，她才驚覺，個股投資需要研究的變數遠比想像中更多。

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小印因歷經3次投資震撼教育，毅然決然放棄選股，轉向0050（元大台灣50）與VT（全世界股票ETF）指數投資，打造一套能安心持有、長久累積財富的投資模式。其中，壓垮她個股投資信仰的最後一根稻草，就是旭富火災。

2020年底生技股旭富製藥發生重大火災事故，當時工廠火勢延燒超過20小時，公司產能重創，股價跳水逾3成。

「那幾年一路研究財報、公司基本面及法說會，原以為只要公司獲利穩定、產業前景無虞，持股就值得長抱。但旭富火災讓我看清現實，個股投資根本不是看財報這麼簡單！」她直言，背後一連串功課包括：需掌握工廠產線是否夠分散，公司保險是否足夠、供應鏈有無備援，若發生天災又該怎麼辦？

小印認為，自己或許並不適合買股；那種「永遠研究不完」的焦慮感，逼著她重拾大量投資書籍。「2021年接觸到指數化投資，發現與其花時間研究公司，不如直接買進大盤、布局0050。因為公司再厲害也可能遇到黑天鵝，但指數投資卻可不斷汰弱留強。」

2年後、2023年，小印又透過複委託買進VT，建立全球市場及台灣核心資產各半的配置。「過去3年我將個股分批轉移至這2檔ETF，加上創業後收入增加，但日常開銷卻仍維持過去習慣，因此每月定期定額資金可從30萬一路拉高到50萬元；由於部位已建立完畢，所以今年不再扣款。」調整後，她發現原來光靠0050、VT及台積電，3年資產也能翻1倍。

小印的改變也影響了其他人。她的客戶蘭姆分享，「由於小時候家境不錯，所以沒有任何儲蓄及預算控制觀念，工作後辦了信用卡，花錢更是不手軟，短短幾年就累積了上百萬卡債及信貸。但因緣際會下，加入了小印的好習慣養成社團，每月向她回報支出檢討，得到一些有用建議，使近期財務體質改造有成，真的非常驚喜。」

另一位客戶心平則提到，「隨著年紀增長，對未來的焦慮感也日益增加。小印透過手把手教學方式，帶著我找到適合自己的投資節奏，順利存到人生第1個百萬；頭一次感受到，就算生活有意外開銷或有大筆支出，也不會再把我打回原點了。」

小印回想起那段生命低谷，「我努力整理、拍賣、清空收藏；過程痛苦到數度想放棄，但也因此認真思考：自己到底想要怎樣的人生？後來我畫了一張理想生活藍圖。」

畫面裡，有自己的房間、書櫃，卻沒有公仔牆。她瞬間明白，收藏從來不是她的想望；理想中的財富自由核心是極簡，「人真正需要的並不多，當欲望變少，財富自由反而會比想像中更早到來。」https://youtu.be/Pk5Ltg1pkVI



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