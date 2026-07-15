抽中賺4.3萬！低軌衛星股華通現增申購最後日　股價攻漲停

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

全球低軌衛星PCB龍頭華通（2313）辦理史上最大規模 PCB 廠現增案，原始股東認股至昨（14日）到到期，但股價短線陷於橫向整理格局，部份股東哀號「價差低」參與認購意願低，惟抽籤股至今日（15日）截止，股價今一飛沖天直奔漲停價，抽中一張現賺提高至4.3萬元。

華通上次發行 4.2 萬張現增股進行市場籌資，每股以 205 元溢價發行，預計募集 86.1 億元，不過華通股價在過去一個半月，直直滑落，從5月底高點305元史高價位，至7月初來到此波低點214元，跌掉快3成。

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華通此次現增原股始股東繳款日訂在7月8日至14日，此期間股價最低走跌至215元，最高245元，以此推算與現增價差在1萬元至4萬元之間，惟此前股價一路滑落，加上撥券日落在7月27日，距離今日超過10天，面對台股短線拉回整理，部份股東深怕跌破現增溢價，繳款意願大降，另華通昨日依法針對現金增資發行新股辦理催繳公告，從今起15日至8月17日止尚未繳款原股東及認股員工催告繳款期限，

至於華通此次提撥3570張提供公開抽籤，有意願參與抽籤的股民，申購日從本周一（13日）至今日為最後截止日。市場觀察隨著今日強彈漲停可激起原始股東以及員工繳款意願或趕在今日最後抽籤股申購積極參與認購。