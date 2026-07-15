畢業季遇上AI浪潮！永慶房屋前進104職涯博覽會　打造AI賦能職場迎接新世代人才

財經中心／綜合報導

畢業季到來，社會新鮮人陸續投入就業市場，面對生成式AI快速改變工作模式，不少求職者開始思考：「AI會不會取代我的工作？未來企業需要什麼樣的人才？」為協助新鮮人了解AI時代的職涯發展趨勢，永慶房屋日前參與104職涯博覽會，以「AI賦能職場」為主題，分享AI如何成為工作助力，也透過現場交流，鼓勵年輕世代培養與AI協作的能力，迎接未來職場新挑戰。

▲永慶房屋參與104職涯博覽會，分享AI如何成為工作助力。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，AI正快速融入各行各業，重複性高、流程化的工作可透過科技提升效率，企業更重視的是人才能否善用AI工具，將時間投入需要專業判斷、溝通協調及創造價值的工作。因此，AI帶來的並非工作機會減少，而是人才能力的升級，也讓企業的徵才標準從單一專業能力，逐漸延伸至學習力、適應力及AI應用能力。

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以房仲工作為例，永慶房屋近年持續推動AI科技應用，將AI導入市場資訊整理、客戶需求整理及行政流程等工作，協助經紀人員更快速掌握資訊，減少重複作業，將更多時間投入賞屋安排、需求分析及提供專業建議，提升整體服務品質。塗振宏說明，科技可以提升效率，但建立信任、理解客戶需求及提供客製化服務，仍是房仲工作的核心價值，也是AI無法取代的能力。

▲永慶房屋將AI應用納入教育訓練，縮短學習曲線，即使沒有房仲經驗，也能逐步建立專業能力，提升服務品質。

除了導入AI科技，永慶房屋也將AI應用納入新人培訓，打造更有效率的人才培育模式。新人除了接受完整教育訓練，也能透過AI工具快速工作流程，搭配學長姐陪伴及團隊合作，縮短學習曲線，即使沒有房仲經驗，也能逐步建立專業能力，更快融入工作。

塗振宏指出，對於許多畢業生而言，第一份工作除了薪資，更重視企業是否願意投入人才培育、提供成長機會。因此，永慶房屋除了完善的教育訓練，也提供業務新人「首年72萬元收入保障」，保障不限名額、不綁約、沒成交也能領，讓新人在累積專業能力的同時，擁有穩定收入支持，安心投入職涯發展，不必因短期業績壓力影響學習步調。

塗振宏表示，AI時代真正具競爭力的人才，不是與AI競爭，而是懂得與AI協作、持續學習、善用科技提升工作價值的人。未來，永慶房屋將持續投資AI科技、人才培育與數位轉型，打造兼具科技力與服務力的工作環境，陪伴新鮮人在AI時代站穩第一步，也為消費者提供更高效率、更有溫度的購售屋服務。