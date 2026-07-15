今年日本台灣形象展為各國最大規模展出　因AI與創新估商機上億美元

▲日本台灣形象展啟動儀式，用「淡路結」象徵台灣和日本緊密連結的友好關係。左起台北駐日經濟文化代表處大使李逸洋、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、經濟部部長龔明鑫、日本台灣友好議員聯盟會長古屋圭司、外貿協會董事長黃志芳。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

經濟部國際貿易署主辦，外貿協會執行的日本台灣形象展，匯集逾154台灣企業、220個攤位，逾4成企業為首次參展，為日本市場帶來全新技術與解方，持續續注挹創新動能。貿協董事長黃志芳指出，這是台灣形象展9年10國，16個城市，41場展出中最大規模的一場，估計商機可自3年前的8500萬美元增至1-1.4億美元

黃志芳與鴻海科技副總經理巫俊毅介紹，這次展出鴻海特別推出專為日本設計的右駕計程車，車內沒有B柱，方便乘客上下；另與其易先進科技CEO分別介紹Alpha S首次出國，是可垂直起降，一顆電池飛行超過兩百公里，約2.5到3小時的無造新無人機，可用在偵查、運送醫療用品運送等多用途。

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▲鴻海科技副總經理巫俊毅介紹特別推出專為日本設計的右駕計程車，車內沒有B柱，方便乘客與行李上下。（圖／記者張佩芬攝）

台達電的智慧健康教練、達明機器人、東元電機、所羅門、華碩、微星、群創、技嘉、晉弘科技、迅得機械、威盛電子、晶達光電、聚陽實業等14家上市櫃公司；包含台智駕、互宇向量、城智科技、興創知能等47家具發展潛力的台灣新創企業。

五大展出主軸(4大韌性+文化生活)：工業韌性、數位韌性、綠色韌性、健康韌性、文化生活。七大主題館：包過AI製造館、能源循環館、智慧城市館、智慧健康館、台灣精品館、品味台灣館、台北主題館等。

▲貴賓參觀其易先進科技首次出國展出的Alpha S無人機，可垂直起降，一顆電池飛行超過兩百公里，約2.5到3小時。（圖／記者張佩芬攝）

500場一對一商機媒合洽談會將於7月15日至17日舉行，精準對接台日供應鏈。

台日AI科技論壇： 7月15日下午於東京大倉酒店舉行，邀請台日政要與產業領袖，針對上游關鍵材料至半導體/智慧製造的AI應用進行政策對話。

經濟部部長龔明鑫在開幕典禮指出，日本一直是台灣最重要的經貿合作夥伴。2026年台灣形象展將再次登陸日本。本屆展會緊扣日本最新產業政策與市場需求，以「Innovate for Tomorrow台日共創未來美好社會」為策展核心。

黃志芳致詞時則指出，今年日本台灣形象展，不僅是台灣產業拓展日本市場的重要平台，也是在全球供應鏈重組、AI產業加速發展，以及日本推動國家韌性、數位轉型(DX)與綠色轉型(GX)的關鍵時點，台日共同打造韌性未來的重要合作倡議。