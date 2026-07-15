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台積電法說會前外資看多　路透：Q2獲利估創新高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）本周即將召開第二季法說會，市場高度關注AI需求是否持續推升業績。根據《路透》綜合分析師預估，在AI基礎建設投資熱潮帶動下，台積電第二季獲利可望連續第五季改寫歷史新高，全年營運展望及資本支出是否上調，也將成為法說會兩大焦點。

根據LSEG彙整18位分析師預估，台積電第二季稅後淨利可望達6326億元，年增59%。若獲利高於5725億元，將創下單季歷史新高，並寫下連續第10季獲利成長紀錄。

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台積電日前已公布第二季營收9337.9億元，年增36%，優於市場預期，同樣刷新歷史新高，顯示AI需求仍維持強勁。

市場普遍認為，AI晶片持續帶動3奈米、2奈米先進製程，以及CoWoS先進封裝需求維持供不應求，是推升營運續創高峰的主要動能。台積電目前為輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）等國際大廠的重要晶片代工夥伴，市值已逼近1.97兆美元，約為三星電子的兩倍。

TriOrient研究分析師Dan Nystedt表示，台積電第二季營收再創新高，反映AI需求依舊健康，也持續帶動先進製程及CoWoS封裝需求。

外資也預期，台積電有機會在法說會上調全年營收展望。美銀（Bank of America）半導體分析師指出，供應鏈調查顯示AI需求依然強勁，預期台積電全年美元營收成長率有望高於目前「超過30%」的財測目標。

除了財測外，資本支出也是市場關注重點。今年4月法說會時，台積電維持全年資本支出520億至560億美元區間，並表示將落在區間高標。不過，美銀預估，隨著先進製程及先進封裝需求持續強勁，加上三星、SK海力士及美光等記憶體廠同步擴產，台積電今年資本支出有機會上調至約580億美元。

關鍵字： 台積電

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