主動式ETF見紅！00403A反彈收復發行價　新兵00408A首日走揚

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

近日台股在4萬5千整數大關前震盪整理，今（15）日主動統一升級50（00403A）反彈攻高到10.44元，漲幅逾3%，接近中午12點成交量超過17萬張，居上市第三大，主動第一金優股息（00408A）掛牌首日，最高來到10.15元，漲幅逾1%。

00403A於5月12日掛牌，成立規模高達791億元，為台股史上第二大ETF成立紀錄，市場人氣極高，掛牌以來，股價最低為5月20日9.64元，之後上衝到6月23日11.45元，昨（14）日台股重挫，盤中一度破發，跌至9.79元，今日反彈回到10元票面之上。

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00408A於今日上市，該檔主動ETF鎖定股價、股息雙收動能，以台灣市值前500大企業為投資股票池，挑選強趨勢產業、強勢個股，同時透過三重機制鎖定獲利具成長性、股息具成長空間、殖利率具競爭優勢的投資標的，張正中強調，從獲利、股利雙成長因子選股，加上股息殖利率競爭力考量，投資鎖定「股價動能」與「股息提升」更有實力的投資組合。

第一金投信指出，台股第2季以來勁揚頻創新高後，近期指數處高檔區震盪加快、加大，投資人面對下半年台股行情投資策略宜謹慎因應，儘管美、台、韓等科技指數皆出現修正，不過，AI科技產業成長力道強勁，台股回檔、籌碼沈澱後，可望蓄積續揚推升力。



