台積電營收年增率上看4成！　權威分析師：2奈米領先制霸市場

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）本周將召開第二季法說會，市場聚焦AI需求、全年營運展望及資本支出。市調機構Counterpoint Research最新指出，AI已從過去的循環性需求，轉變為半導體產業的結構性成長動能，若目前AI需求延續，台積電有機會在法說會上調2026年全年營收展望，年增幅可望由原先預估的30%以上，進一步提高至高30%區間，甚至接近40%。

Counterpoint Research資深分析師William Li表示，台積電第二季營收再創歷史新高，再次證明AI需求已不再只是短期景氣循環，而是支撐半導體產業長期成長的核心動能。

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他指出，AI需求來源已從過去主要依賴輝達（NVIDIA）GPU，逐步擴展至AI ASIC（客製化AI晶片）以及雲端服務供應商（CSP）自研AI晶片，讓台積電未來成長動能更加多元。

William Li認為，目前限制台積電成長的關鍵已非終端需求，而是先進製程及CoWoS先進封裝產能仍相對吃緊，顯示市場需求依舊強勁。

展望後市，他表示，2奈米製程量產將接棒AI需求，成為推動台積電2027年前營運成長的重要引擎，除持續受惠AI GPU外，也將受惠AI ASIC及大型雲端業者自研晶片需求增加，進一步鞏固台積電在先進製程及先進封裝市場的技術領先地位與定價能力。

William Li表示：「台積電第二季創下歷史新高的營收表現，再次證明AI已從短期景氣循環轉變為半導體產業的結構性成長動能。未來成長不僅來自NVIDIA，更將受惠於AI ASIC、雲端服務業者自研晶片，以及2奈米製程量產帶來的新一波需求，進一步鞏固台積電在先進製程與先進封裝領域的技術領先與定價能力。」