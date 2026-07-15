台塑集團股開趴！南電3檔亮燈　南亞飆9%

▲台塑集團多頭氣盛，2檔攻漲停。（圖／台塑提供）
記者巫彩蓮／台北報導
台塑四寶、旗下轉投資電子族群群起上攻，ABF載板股南電（8046）獲得外資青睞調高目標價，今（15）日開高走高，強勢鎖住1415元漲停歷史新高價位，記憶體封測股福懋科（8131）中場過後也攻克81.2元漲停價位，順利填息，台塑四寶當中南亞（1303）飆漲逾9%，台塑化（6505）上攻72.8元漲停價。
美系外資券商預期ABF載板將出現「史詩級缺貨潮」，大幅上調南電、景碩（3189）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等四檔個股載板目標價，南電目標價從1115元，一口氣大升至2310元，今日南電多頭攻勢銳不可檔，直取1415元漲停價位。
母憑子貴，南亞持有南電61.3%，加上今年上半年每股稅後盈餘（EPS）5.17元，已經賺進半個股本，市場預期全年可望賺進一個股本，今日股價衝高到230元歷史新高價位，帶旺台塑四寶漲勢，台塑化突破70元大關，鎖住72.8元漲停價位，創下2024年4月以來新高，台化漲逾半根停板，台塑漲幅逾3%。
記憶體南科多頭歸隊，開高走高漲逾8%，上攻486元，記憶體封裝廠福懋科伴隨著DRAM產業回溫，以及鎖定先進封裝進行產能擴充，今日除息1元，順利完成填息走勢，矽晶圓廠台勝科（3532）震盪走高，創下547元歷史新高價位。
讀者迴響