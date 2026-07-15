港務公司與高雄科技大學續簽合作備忘錄　強化港航產業人才培育

▲左起高雄科技大學吳忠信校長與台灣港務公司周永暉董事長簽約後合影。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司昨(14)日與國立高雄科技大學簽署合作備忘錄(MOU)，雙方聚焦於港口智慧化及永續轉型發展趨勢，將結合產業實務與學術研究能量，深化港航產業發展、技術創新及人才培育合作，共同提升台灣港群競爭力。

簽署儀式於高雄港港史館舉行，由台灣港務公司周永暉董事長與高雄科技大學吳忠信校長代表簽署。周永暉表示，面對國際航運市場快速變遷，以及智慧科技、淨零排放與能源轉型等挑戰，台灣港群正積極推動智慧港口、綠色港埠及韌性供應鏈等重要工作，未來港口競爭力除仰賴硬體建設外，更需要科技應用及專業人才的支撐。

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高雄科技大學長期深耕海洋、航運及工程相關領域，具備豐富教學與研究成果，港務公司與高雄科技大學自2018年即建立合作關係，多年來累積良好成果，本次再度合作，雙方將針對港口營運管理、智慧科技應用、永續發展、能源轉型及人才培育等議題，利用研究計畫、專業課程、實務交流及產業參訪等方式，促進理論與實務接軌，擴大產學資源並共享效益。

簽署儀式結束後，雙方搭乘高201貴賓船進行高雄港區參訪，就高雄港整體發展現況、港區建設成果及未來發展方向交換意見，進一步凝聚合作共識，作為未來推動各項合作計畫的重要基礎。