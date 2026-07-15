台股收漲893點量能未破兆　台積電漲20元至2440

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（15日）開高走高，加權指數終場大漲893.64點，以45631.59點作收，漲幅2％，成交量9840.81億元，為7月以來第3個交易日量能未破兆元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲112.74點開出，指數開高走高，盤中最高達45881.91點，最低44850.69點，終場收在45631.59點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到2440元，漲幅0.83％；鴻海（2317）上漲3.5元至239元；聯發科（2454）上漲80元至3740元；廣達（2382）上漲1元來到381元；長榮（2603）上漲5元至199.5元。

今天漲幅前5名個股為藥華藥（6446）上漲120元，漲幅10％；冠西電（2466）上漲10.5元，漲幅10％；增你強（3028）上漲7元，漲幅10％；統懋（2434）上漲7.5元，漲幅9.99％；統領（2910）上漲2.45元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為百容（2483）下跌4.1元，跌幅7.44％；華廣（4737）下跌3.9元，跌幅6.27％；天二科技（6834）下跌7元，跌幅5.93％；玉晶光（3406）下跌33元，跌幅5.62％；大立光（3008）下跌225元，跌幅5.28％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 藥華藥（6446） 1320.0 ▲120.0 ▲10.0％ 冠西電（2466） 115.5 ▲10.5 ▲10.0％ 增你強（3028） 77.0 ▲7.0 ▲10.0％ 統懋（2434） 82.6 ▲7.5 ▲9.99％ 統領（2910） 27.0 ▲2.45 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 百容（2483） 51.0 ▼4.1 ▼7.44％ 華廣（4737） 58.3 ▼3.9 ▼6.27％ 天二科技（6834） 111.0 ▼7.0 ▼5.93％ 玉晶光（3406） 554.0 ▼33.0 ▼5.62％ 大立光（3008） 4040.0 ▼225.0 ▼5.28％

資料來源：證交所