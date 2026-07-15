台股收漲893點量能未破兆　台積電漲20元至2440

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（15日）開高走高，加權指數終場大漲893.64點，以45631.59點作收，漲幅2％，成交量9840.81億元，為7月以來第3個交易日量能未破兆元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲112.74點開出，指數開高走高，盤中最高達45881.91點，最低44850.69點，終場收在45631.59點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到2440元，漲幅0.83％；鴻海（2317）上漲3.5元至239元；聯發科（2454）上漲80元至3740元；廣達（2382）上漲1元來到381元；長榮（2603）上漲5元至199.5元。
今天漲幅前5名個股為藥華藥（6446）上漲120元，漲幅10％；冠西電（2466）上漲10.5元，漲幅10％；增你強（3028）上漲7元，漲幅10％；統懋（2434）上漲7.5元，漲幅9.99％；統領（2910）上漲2.45元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為百容（2483）下跌4.1元，跌幅7.44％；華廣（4737）下跌3.9元，跌幅6.27％；天二科技（6834）下跌7元，跌幅5.93％；玉晶光（3406）下跌33元，跌幅5.62％；大立光（3008）下跌225元，跌幅5.28％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|藥華藥（6446）
|1320.0
|▲120.0
|▲10.0％
|冠西電（2466）
|115.5
|▲10.5
|▲10.0％
|增你強（3028）
|77.0
|▲7.0
|▲10.0％
|統懋（2434）
|82.6
|▲7.5
|▲9.99％
|統領（2910）
|27.0
|▲2.45
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|百容（2483）
|51.0
|▼4.1
|▼7.44％
|華廣（4737）
|58.3
|▼3.9
|▼6.27％
|天二科技（6834）
|111.0
|▼7.0
|▼5.93％
|玉晶光（3406）
|554.0
|▼33.0
|▼5.62％
|大立光（3008）
|4040.0
|▼225.0
|▼5.28％
資料來源：證交所
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