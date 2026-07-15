不限科系、無經驗也能拚高薪！　永慶房屋助新鮮人突破薪資框架

▲透過制度化的學習路徑，新鮮人即使沒有房地產或業務背景，也能循序漸進培養專業。

財經中心／綜合報導

畢業季引來新一波求職潮，除了起薪高低，工作是否具備成長空間、完整培訓及長期發展機會，也成為新鮮人選擇第一份工作的考量重點。面對新鮮人對業務工作常見的「收入不穩定、缺乏經驗或擔心個性不適合」等疑慮，，永慶房屋透過新人首年每月6萬元收入保障、制度化教育訓練、師徒制帶領、團隊合作與AI科技工具，協助不同背景的新鮮人從零開始累積專業，開啟挑戰高薪的職涯可能。

助新鮮人安心學習 首年每月6萬元保障收入降低初期壓力

對剛離開校園的新鮮人而言，雖期待透過業務工作突破固定薪資框架，但在尚未熟悉產業與累積充足經驗前，難免擔心初期收入不穩，增添生活壓力。永慶房屋提供業務新人首年每月6萬元收入保障，讓新鮮人在職涯起步階段維持穩定收入，並且專注學習、累積實戰經驗，不用急著追求短期業績。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，保障收入是協助新人穩定起步的基礎，而不是收入的上限，當專業能力逐步累積後，可透過努力與績效持續挑戰更高的收入，打造屬於自己的高薪職涯

師徒制與團隊合作 協助零經驗新人循序上手

房仲工作涵蓋房產知識及溝通協調及客戶服務等多元能力，對沒有相關科系或業務背景的新鮮人來說，完整培訓與前輩帶領尤其重要。永慶房屋透過一對一師徒制，由學長姐陪伴新人熟悉工作流程，從商圈經營、物件開發到客戶服務，逐步累積第一線實務經驗。

除了師徒制度，永慶房屋的團隊合作制度也是新人快速成長的重要助力。當新人面對陌生問題或複雜情境時，身旁有店長、學長姐提供即時建議與支援，幫助新人快速掌握處理方向，同時降低因經驗不足造成的挫折感。

塗振宏指出，透過制度化的學習路徑，新鮮人即使沒有房地產或業務背景，也能循序漸進培養專業。永慶房屋希望透過師徒制、教育訓練及團隊合作，讓每位新人都能在團隊的支持下穩健成長，也不用因為過去沒有業務經驗，就限制自己未來的職涯發展。

AI模擬服務情境 強化應對能力

近年來，永慶房屋也導入AI訓練機器人，模擬不同客戶需求與服務情境，新人可以就溝通應對與服務流程反覆練習，並依據練習結果持續調整。透過AI科技工具輔助，新人不必等到實際面對客戶才開始累積經驗，而是在正式服務前就能做好準備，有效縮短學習曲線，也提升面對客戶時的信心。

塗振宏表示，房仲工作並不侷限於單一性格，外向善談並非唯一條件；能否持續學習、理解客戶需求並解決問題，才是業務成功的關鍵。AI工具的導入，讓新人能以更有效率的方式累積經驗，即使個性較內向，也能透過反覆練習培養溝通信心，發展出自己的服務優勢。

從穩定起步到挑戰高薪 新鮮人看見職涯新可能

永慶房屋經紀人員陸宜蔓分享，畢業求職時最重視薪資條件、學習資源與團隊氛圍。她分享，首年收入保障大幅降低剛入職的經濟壓力，也讓她更專注投入學習；加上團隊夥伴都很願意分享經驗，幫助自己學習成長。加入永慶房屋後，對於收入的期待也從「足以維持生活」轉變為「主動設定更高目標」，如今除了每年能規劃兩至三次出國旅遊外，自己也正朝著買房目標努力。

另一位經紀人員劉芸臻也表示，在永慶房屋只要願意付出努力，就有機會為自己創造更大的發展空間。面對陌生產業，收入保障讓她以更穩定的心態學習，店長與學長姐的陪伴也協助她掌握工作方向。如今不僅20多歲就達成年收破百萬的成績，在服務不同背景的客戶、處理各式案件的過程中，心理素質視野也隨之拓展。未來，她也為自己設定年度業績突破千萬大關的目標。

▲從收入保障、專業培訓到AI科技輔助，永慶房屋讓劉芸榛在20多歲就達成年收破百萬的成績；心理素質視野也隨之拓展。

▲永慶房屋透過完善制度，提供新鮮人一條更安心、更具發展性的職涯起點。

從收入保障、專業培訓到AI科技輔助，永慶房屋協助讓新鮮人的第一份工作兼顧收入穩定與專業成長。並搭配彈性工作8小時及最高月休10天制度，讓同仁在追求收入與職涯成長之餘，也能維持生活彈性。對期待累積專業、挑戰高收入，同時追求工作與生活品質的新鮮人而言，永慶房屋提供了一條更安心、更具發展性的職涯起點。