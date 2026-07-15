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永慶不動產、永義房屋高雄經管會　力挺基層體育與早療關懷

永慶不動產、永義房屋高雄經管會 力挺基層體育與早療關懷（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產、永義房屋高雄區經管會連續兩年力挺中山國小桌球隊，贊助6萬元陪伴學童揮拍追夢。

財經中心／綜合報導

每個孩子都值得擁有健康成長與追逐夢想的機會！長期關注孩童成長發展的永慶不動產、永義房屋高雄區經管會，日前陸續贊助中山國小桌球隊、右昌國中足球隊，並響應伊甸基金會「愛孩童幸福節」，從關懷慢飛天使早期療育，到支持基層體育發展，透過多元面向的投入資源，陪伴孩子探索潛能、勇敢追夢，為下一代打造更友善的成長環境。

連續兩年力挺中山國小桌球隊 陪伴學童揮拍追夢
高雄中山國小長期重視桌球運動發展，目前桌球隊共有60名隊員。學校期盼孩子們在精進球技之餘，更能透過團隊訓練培養合作精神、學習彼此成長，在競技與學習中建立自信與責任感。

永慶不動產、永義房屋高雄區經管會連續兩年力挺中山國小桌球隊，繼去年捐贈桌球器具及補助學生參賽相關經費，今年於5月27日舉辦捐贈儀式，再度贊助6萬元，協助30位桌球隊員更新球衣、採購球拍及球具訓練器材，並補助學生參賽經費，減輕學生與學校負擔，讓孩子們能更專注投入訓練與賽事。

由永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德代表捐贈，中山國小校長陳逸隆親頒感謝狀表達謝意。鄭曜德會長表示，運動能建立孩子自信、毅力與團隊精神，中山國小桌球隊長期推動桌球運動，在南台灣大小賽事中屢獲佳績。希望透過此次捐贈，協助球隊擁有更完善的訓練資源，讓孩子們能在良好的環境中持續精進球技、享受運動樂趣，勇敢朝夢想前進。

永慶不動產、永義房屋高雄經管會 力挺基層體育與早療關懷（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產、永義房屋高雄區經管會為右昌國中女子足球隊添購球衣及書包，支持他們持續追夢。

挹注10萬元 支持右昌國中足球隊發展
永慶不動產、永義房屋高雄區經管會除了支持國小桌球運動外，也支持國中足球運動發展，於6月4日舉辦捐贈儀式，捐贈10萬元給右昌國中男子與女子足球隊，為他們添購新球衣、球襪和書包，期盼讓孩子們在更完善的裝備支持下安心訓練，持續在球場上追逐夢想。

永義房屋高雄區經管會長黃俊宏分享，右昌國中足球隊近年受少子化影響，球隊招生與訓練資源面臨挑戰，現有球衣多由歷屆學長姐傳承使用，歷經多年使用已顯老舊。因此永慶不動產與永義房屋率先投入資源給足球隊，期望拋磚引玉，帶動更多企業與大眾共同加入，讓基層運動獲得更長期且穩定的支持，陪伴孩子在運動中成長與追夢。

永慶不動產、永義房屋高雄經管會 力挺基層體育與早療關懷（圖／永慶房產集團提供）

▲連三年響應伊甸基金會「愛孩童幸福節」，伊甸基金會副執行長張靜薇(圖右)頒發感謝狀，由永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會行銷主委鄭皓仁(圖左)代表受贈。

連三年響應「愛孩童幸福節」 助慢飛天使安心成長
伊甸基金會自2018年起，每年於5至6月舉辦「愛孩童幸福節」，希望透過社會大眾的理解與陪伴，為發展遲緩兒童及偏鄉孩子灌溉更友善的成長環境。永慶不動產、永義房屋高雄區經管會連續三年響應高雄場活動，今年繼續捐助10萬元善款，陪伴慢飛天使在支持與關懷中安心成長。

永慶不動產、永義房屋高雄區經管會於「小老闆市集」設置「預防詐騙公益講座」攤位，與民眾面對面互動，宣導常見房地產詐騙手法，並推廣地政局「地籍異動即時通」的申辦，提醒民眾提升自身房產安全保障。

此外，現場準備手提袋、文具筆及永慶四品牌高雄區經管會小燈箱等禮品與民眾分享，增添活動互動與溫度。永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會行銷主委鄭皓仁表示，除了捐款支持伊甸基金會推動早期療育服務外，今年亦於公益攤位擺放伊甸基金會提供的捐款箱，邀請民眾共同響應公益行動，當日共募集2千多元愛心善款，已全數捐贈伊甸基金會，期望更多慢飛天使在愛與關懷中健康成長。

永慶房產集團除了提供買賣屋誠實且優質的服務外，並號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持在地公益活動，以實際行動回饋社會，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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