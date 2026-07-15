ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國際功率半導體巨頭跨界淘金　從車用晶片到ＡＩ機櫃

圖／先探投資週刊 提供

過去為了解決電動車快速充電問題發展出來的HVDC架構，無縫轉移到ＡＩ基礎建設來解決電壓問題，造就國際功率半導體大廠的營運扶搖直上、供不應求。

文／魏聖峰

當ＡＩ的發展從GPU/CPU轉向ＡＩ基礎建設設施時，由於高倍速運算需要強大電源供應來源，因而發展出單一ＡＩ機櫃的功耗普遍從過去的20kW暴增到100kW，甚至未來上看1MW（兆瓦）。這麼強大的電流量需要強大的功率半導體元件來應對。過去這四大車用半導體業者因應電動車強大電流研發出來的功率技術，現在能無縫轉移到ＡＩ基礎建設的商機並不是巧合，而是趨勢使然。

當前電動車市場受到中國廉價電動車的衝擊下，歐美各大電動車廠都遭到嚴重的衝擊，連帶影響到車用半導體業者在這方面的需求。從業者最新一季的財報與展望都顯示車用半導體的景氣還在谷底沒有好轉。但ＡＩ資料中心對高效率功率元件的強大需求，剛好承接車用產能的缺口。以前用在電動車的碳化矽晶片，現在賣給Nvidia裝在NVL72的機櫃側邊內。技術的互通性，讓傳統車用晶片業者，就成為ＡＩ時代下解決高電壓直流電方案的新霸主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

解決高壓直流電方案

英飛凌、安森美、意法半導體和安世半導體等業者先前為了提高電動車快速充電需求、減輕車身線束重量而發展出800V高壓直流電（HVDC）架構，剛好能直接用來解決ＡＩ機櫃的供電瓶頸。還有，車用半導體過去五年內因應電動車需求，將寬能隙（WBG）半導體商業化，碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）這兩個材料剛好成為ＡＩ電源管理的前後段絕配。碳化矽現在被用在ＡＩ資料中心的前段，當交流電（ＡＣ）進到資料中心轉換為高壓直流（ＤＣ）時，碳化矽能在高壓下耐高溫並能減少電力轉換耗損。在ＡＩ伺服器內，要把高壓電降到ＧＰＵ晶片能用的1V，需要極高的功率密度。氮化鎵可以在微小空間內高效切換，縮小電容、電感等被動元件體積，省下來的空間能塞進更多顆ＧＰＵ。

今年ＡＩ雲端資料中心業者砸大錢興建ＡＩ資料中心，每座ＡＩ資料中心動輒數十億元的建置成本，最害怕的事就是資料中心運作到一半時突然電源燒掉，造成電源供應中斷。過去車用半導體零件必須通過極其嚴格的車規認證，必須保證在極端高溫、高震動的環境下穩定運行十五年以上。這樣的嚴格規範，對ＡＩ雲端業者來說，正是最適切的需求。英飛凌、安森美、意法半導體等業者多數採取垂直整合製造的ＩＤＭ模式，自己擁有長晶廠、晶圓廠與封裝廠（如安森美的EliteSiC的一體化佈局）。今年ＡＩ基礎建設呈現爆發式的搶產能階段。這些車用半導體業者當初為了應付汽車供應鏈而建置龐大的自有晶圓產能，當ＡＩ需求一來，他們能夠調配產能，優先滿足利潤更高的ＡＩ訂單，這種穩定的交期是其他公司難以匹敵的。

英飛凌是龍頭廠

來自ＡＩ的訂單改變這些國際功率元件大廠的營運展望，以全球功率半導體龍頭英飛凌來說，ＡＩ與綠能基礎設施訂單積單增加到二五○億歐元，並全面上調全年自由現金流預期。英飛凌從七月起將原本的四個事業部縮減改組為三個全新部門，這項重大組織架構調整的核心目的之一正是為了快速因應ＡＩ帶來的龐大電力與半導體需求。英飛凌今年七月初正式運轉的德國智慧功率晶圓廠，該廠產能將全面鎖定ＡＩ資料中心所需的電源、再生能源以及以軟體定義車用等關鍵應用晶片需求。這座廠英飛凌投資五十億歐元，剛好用來擴充包括ＡＩ所需的關鍵電源晶片。由於英飛凌在功率半導體具有高度競爭力，改組後的新架構與新工廠產能，將能更靈活生產ＡＩ伺服器所需的超高效率電力管理晶片，解決ＡＩ算力帶來的供電和散熱瓶頸。英飛凌主打從電網到晶片核心（Grid-to-Core）的完整電源樹（Power Tree）解決方案，提供從高壓交流電ＡＣ一條龍轉換到晶片核心低壓直流電的所有硬體，以及導入先進的氮化鎵與碳化矽第三代半導體，讓電源樹的樹幹更有效率、體積更小。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2413期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

推薦閱讀

台塑集團股開趴！南電3檔亮燈　南亞飆9%

台塑集團股開趴！南電3檔亮燈　南亞飆9%

台塑四寶、旗下轉投資電子族群群起上攻，ABF載板股南電（8046）獲得外資青睞調高目標價，今（15）日開高走高，強勢鎖住1415元漲停歷史新高價位，記憶體封測股福懋科（8131）中場過後也攻克81.2元漲停價位，順利填息，台塑四寶當中南亞（1303）飆漲逾9%，台塑化（6505）上攻72.8元漲停價。

2026-07-15 12:43
權王、股王同發飆！台股狂噴逾千點　高價股6檔觸漲停

權王、股王同發飆！台股狂噴逾千點　高價股6檔觸漲停

台股權王、股王同時發飆，權值股台積電（2330）明（16）日法說會前多方看好，今（15）日股價奮力翻紅漲逾1.65%、股王信驊（5274）多日承壓今反彈漲停，2大重量級個股帶旺台股大反彈逾千點。

2026-07-15 12:06
主動式ETF見紅！00403A反彈收復發行價　新兵00408A首日走揚

主動式ETF見紅！00403A反彈收復發行價　新兵00408A首日走揚

近日台股在4萬5千整數大關前震盪整理，今（15）日主動統一升級50（00403A）反彈攻高到10.44元，漲幅逾3%，接近中午12點成交量超過17萬張，居上市第三大，主動第一金優股息（00408A）掛牌首日，最高來到10.15元，漲幅逾1%。

2026-07-15 11:58
台積電法說會前外資看多　路透：Q2獲利估創新高

台積電法說會前外資看多　路透：Q2獲利估創新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）本周即將召開第二季法說會，市場高度關注AI需求是否持續推升業績。根據《路透》綜合分析師預估，在AI基礎建設投資熱潮帶動下，台積電第二季獲利可望連續第五季改寫歷史新高，全年營運展望及資本支出是否上調，也將成為法說會兩大焦點。

2026-07-15 11:53
抽中賺4.3萬！低軌衛星股華通現增申購最後日　股價攻漲停

抽中賺4.3萬！低軌衛星股華通現增申購最後日　股價攻漲停

全球低軌衛星PCB龍頭華通（2313）辦理史上最大規模 PCB 廠現增案，原始股東認股至昨（14日）到到期，但股價短線陷於橫向整理格局，部份股東哀號「價差低」參與認購意願低，惟抽籤股至今日（15日）才截止，股價今一飛沖天直奔漲停價，抽中一張現賺提高至4.3萬元。

2026-07-15 11:04
力積電帶頭！記憶體3檔飆漲停　旺宏、南亞科衝半根

力積電帶頭！記憶體3檔飆漲停　旺宏、南亞科衝半根

南韓記憶體股強勢反彈，今（15）日力積電（6770）挾著法說題材，跳空開高直奔76.1元漲停價，到10點20分成交量逼近19萬張，位居上市成交量第一大個股，而華邦電（2344）、晶豪科（3006）兩檔相繼亮燈漲停，旺宏（2377）、南亞科（2408）漲幅也有半根停板。

2026-07-15 10:30
SK海力士暴漲暴跌撕裂韓股　2倍槓桿ETF逼南韓急召「金融F4」開會

SK海力士暴漲暴跌撕裂韓股　2倍槓桿ETF逼南韓急召「金融F4」開會

SK海力士股價近期在暴跌15%後又急彈逾9%，其美國存託憑證更一度單日狂飆27%，劇烈震盪撕裂南韓股市，也讓與SK海力士、三星電子掛鉤的單一股票2倍槓桿ETF成為市場焦點。隨著KOSPI與KOSDAQ接連觸發暫停程式交易的買方臨時停牌機制，南韓政府將召開高層「金融F4」會議，研議提高保證金、調降槓桿倍數及強化投資人保護等措施。

2026-07-15 09:54
聯電矽光子晶片首量產強漲逾4%　花旗對下半年按讚

聯電矽光子晶片首量產強漲逾4%　花旗對下半年按讚

聯電（2303）近期宣布與矽光子新創SILITH合作，在新加坡12吋晶圓廠完成首批量產矽光子晶圓交付，並預計2027年推出自有矽光子平台。外資花旗（Citi）認為，此舉將進一步強化聯電在特殊製程及AI光互連市場的布局，看好公司下半年營運展望持續改善，在利多加持下，聯電今（15）日開盤上漲逾4.96%至158.5元。

2026-07-15 09:09
17檔ETF除息前最後上車日　00927、00961年化配息率飆破18%

17檔ETF除息前最後上車日　00927、00961年化配息率飆破18%

台股ETF除息旺日到，統計包括群益半導體收益（00927）、主動群益科技創新（00992A）、富邦台灣半導體（00892）等共17檔將在明日7月16日除息，今（15）日為最後買進日。

2026-07-15 09:17
台積電營收年增率上看4成！　權威分析師：2奈米領先制霸市場

台積電營收年增率上看4成！　權威分析師：2奈米領先制霸市場

台積電（2330）本周將召開第二季法說會，市場聚焦AI需求、全年營運展望及資本支出。市調機構Counterpoint Research最新指出，AI已從過去的循環性需求，轉變為半導體產業的結構性成長動能，若目前AI需求延續，台積電有機會在法說會上調2026年全年營收展望，年增幅可望由原先預估的30%以上，進一步提高至高30%區間，甚至接近40%。

2026-07-15 15:06

讀者迴響

熱門新聞

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

力積電帶頭！記憶體3檔飆漲停　旺宏、南亞科衝半根

大樂透19連摃！台中、台南3人抱走貳獎

權王、股王同發飆！台股狂噴逾千點　高價股6檔觸漲停

川普又TACO美股反彈！　台指期漲225點

台灣「四貸同堂」還算小咖　南韓槓桿散戶10天被血洗92億

辜仲立二公子罕見露面！陪廚神網紅吃遍台灣　豪宅酒窖驚艷曝光

低軌衛星昇達科「有大事待公布」明暫停交易　股價垂淚已腰斬

大樂透6.6億獎號出爐！

失戀女「賣飛台積電」化悲憤為力量！　養出千萬提早退休

高雄在地廠成全球龍頭！　股價衝破萬元

「新護國神山」賣到全世界　生技股王寫傳奇

相信黃董年底就懂！　黃崇仁：力積電WoW全球領先

4檔「抓去關」新名單　2檔台積電供應鏈飆股明起處置到7／28

富邦人壽踩5大紅線！少給解約金　金管會開罰240萬

失戀女的逆襲！　2檔ETF三年翻倍賺

00929像阿拉丁神燈ETF！？

00929年化配息率直衝15.46%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366