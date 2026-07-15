富邦金H1賺進973億元、EPS 6.67元　居13家金控之首

▲富邦金上半年EPS 6.67元。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）公布6月稅後淨利94.9億元，累計今年前6月合併稅後淨利973.4億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為6.67元，金控6月本期淨利加計FVOCI（其他綜合損益按公允價值衡量權益工具）稅後處分利益292.2億元，累計前6月共1884.1億元，超越歷年獲利表現，總計之每股稅後盈餘為13.17元。

富邦金6月各子公司營運績效優異，其中北富銀、富邦產險、富邦證券、富邦投信單6月及累計前6月獲利皆創歷史同期新高；富邦人壽單6月及累計前6月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益亦創下歷史同期新高紀錄。

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各子公司獲利表現詳細說明如下：

富邦人壽6月稅後淨利16.9億元，累計前6月稅後淨利555.8億元；加計單6月及累計前6月FVOCI權益工具稅後處分損益180.9億元及876.6億元後，單6月及累計前6月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益分別為197.8億元及1432.4億元，台股部位實現資本利得，且本月進入除息旺季增加現金股息收入。

資本方面，淨值比及整體新一代清償能力制度(Taiwan Insurance Solvency，TIS)資本水準維持良好，6月底自結淨值比率逾15%，較第一季淨值比11.5%顯著提升，公司持續密切關注市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

北富銀6月稅後淨利52億元，較去年同期成長36%，單月獲利首次突破50億元，主要受惠股息收入挹注，以及存、放款規模持續擴大與財富管理業務成長，帶動營收提升。累計前6月稅後淨利257.3億元，較去年同期成長32%，續創歷史新高。在業務表現方面，海外及個人放款需求穩健成長，帶動放款餘額較去年同期成長15%；受惠基金及保險商品銷售成長，上半年財管收益較去年同期成長逾4成；信用卡有效卡數及簽帳金維持穩定成長，受惠出國旅遊需求熱絡，海外消費金額較去年同期成長24%。截至6月底，逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1113%，資產品質維持良好。

富邦產險2026年6月稅後淨利9.5億元，累計前6月稅後淨利55.9億元，續創歷史同期新高；加計FVOCI權益工具稅後處分損益後，單6月及累計前6月合計金額分別為15.1億元及74.2億元，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。

在業務表現方面，憑藉集團資源整合與多元通路優勢，6月整體簽單保費69.2億元，較去年同期成長10%，其中水險受惠於深化客戶經營及專業風險管理服務，單月簽單保費較去年同期成長42%表現尤為突出；另電動車險在完整商品佈局及數位投保平台帶動下，單月簽單保費較去年同期成長40%，進一步推升整體車險業務成長表現優於市場平均水準。累計前6月簽單保費收入402.9億元，較去年同期成長8%，簽單市佔率24.9%，穩固市場領導地位。

富邦證券6月稅後淨利26億元，累計前6月稅後淨利110.2億元，較去年同期成長172%，上半年累計獲利突破百億元，且已超越去年全年獲利，單月及累計獲利均續創歷史新高。在手續費收入方面，受惠於台股市場交易熱絡，6月台股日均成交量維持高檔，累計上半年台股日均成交量達1.3兆元，推升經紀及財富管理業務收入合計較去年同期成長133%。同時，受市場行情走揚帶動，金融資產部位表現良好，相關收入較去年同期成長172%。富邦證券在經紀、財富管理及金融資產部位收入同步成長下，上半年整體營運維持穩健表現，累計獲利續創新高。

富邦投6月稅後淨利1.4億元，累計前6月稅後淨利8.9億元，分別較去年同期成長59%和75%，單月及累計獲利均續創歷年同期新高，展現強勁獲利動能與穩健成長實力。

