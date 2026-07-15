張雪機車喊明年來台開店　經部急亮2道紅線「最重罰2500萬」





▲ 張雪機車創始人張雪。（圖／記者任以芳攝）

記者陳瑩欣／台北報導

大陸自創重機品牌「張雪機車」創辦人張雪日前接受《東森新媒體ETtoday》專訪透露，非常希望能到台灣開店，時間「最晚不超過明年」，對此經濟部今（15）日提出2大回應，並指中國大陸製機車不得違法輸入國內，廠商來台投資也要依規審查，如有違規投資最重罰2500萬並要求撤資。

針對媒體報導張雪機車宣示來台展店一事經濟部，經濟部今（15）日回應如下：

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1. 經查海關進口稅則規定，現行中國大陸製機車（整車）為「大陸物品不准輸入」（MW0）項目，依法不得輸入台灣。中國製的張雪機車若依報導所述要進口後在臺灣販售，亦適用上開規範。 經濟部配合財政部，依規定針對外國輸入貨品嚴格把關，以確保中國大陸製機車不得違法輸入國內（包含化整為零），保障國內機車產業發展之權益。

2. 中國廠商來台投資之項目，必須全部符合陸資開放項目，且採逐層審查認定。如經查證發現有陸資違規投資之情事，將依兩岸條例規定最重處新台幣2500萬元罰鍰並得要求撤資。 引進中國大陸有關技術，亦必須依「大陸地區產業技術引進許可辦法」的規定事先向投審司申請許可。

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