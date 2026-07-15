情侶一起開戶！女友想買高風險股票　他拒絕「被罵孬」：活在底層

▲兩人金錢觀不一樣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少準備步入婚姻的情侶，會考慮共同存錢或投資，盼能提早累積成家資金，一名男網友表示，邀女友一起投資，打算將獲利作為未來結婚的第一桶金。沒想到兩人對投資的想法不一樣，女友認為年輕時應嘗試高風險股票，他則偏好定期定存ETF，雙方爆發激烈爭吵，女友甚至批評他沒有上進心、野心太小。

女方想衝一波買高風險股票 男方選擇保守理財

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男網友在Dcard發文，大學畢業2年了，工作終於逐漸上軌道，加上與另一半已有結婚計畫，因此提議一起投資，一方面督促自己理財，另一方面也希望累積結婚基金。兩人剛開始會一起討論股票、看盤並交換投資心得，但一段時間後，原PO發現雙方對金錢及投資風險的看法差異很大。

原PO指出，女友較喜歡找高成長、高風險的股票，認為年輕就要衝一波，但他偏向保守投資，且自己才剛出社會沒多久，希望以ETF搭配定期定額或定存慢慢累積資產，卻被女友指責「超孬的」，還說不如各自投資。原PO心裡很受傷，「被說沒上進心、活在底層、野心太小永遠買不起房子。」

首次為金錢激烈爭吵 原PO決定投資分開



原PO感嘆，原本一起開戶是為了規劃未來，後悔一起開戶，他從這次經驗體會到，情侶並非不能共同理財，但開始前應先說清楚彼此的金錢觀、風險承受程度及投資方式，「後來冷靜下來慢慢溝通才談開，她也跑去開了自己的帳戶。」

貼文一出，網友表示，「對方講話有夠過分，要結婚的話請保重」、「投資不是誰的看法就是對的，而是誰有能力在股票市場賺到錢。這才是真實啊」、「上進心是這樣用的嗎」、「講話態度就判斷得出這個不能留」、「這樣講話真的超過分的，每個人理財方式跟承受風險本來就不一樣，各自開戶比較好吧」。