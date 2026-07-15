外資大買力積電5萬張！重砍面板雙雄　進出前10名一文看

▲面板雙虎居今日外資賣超前2大個股。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
昨（14）日美股四大指數收紅，南韓記憶體股激情反彈，今（15）日台股開高走高，重返4萬5千點大關，外資調節力道收斂，賣超金額降至14.15億元，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）成為外資砍股重心，居外資賣超前兩大個股，力積電（6770）法說報喜，外資則是大舉回補5.4萬張，居買超第一大個股。
美國總統川普取消荷莫茲海峽過路費，帶動美股彈升，台指結算拉高結算，今日台股開高走高，盤中最高來到45881點，彈升千餘點之多，終場上漲893.64點或漲幅1.99%，以45631.59點作收，成交金額為9854億元。
根據證交所統計資料顯示，外資賣超14.15億元，合計九日交易日賣超4051億元；投信買超114.81億元；自營商則合計買超101.26億元，其中自行買賣部分買超64.19億元，避險操作買超37.06億元，合計三大法人今日買超金額201.92億元。
今日外資賣超前十大個股、張數，分別為群創3萬3890張、友達2萬6910張、南亞（1303）2萬4013張、亞泥（1102）1萬3228張、友訊（2332）1萬339張、臻鼎-KY（4958）9538張、聯電（2303）8696張、台玻（1802）8603張、國巨*（2327）7986張、新纖（1409）7617張。
今日外資買超前十大個股、張數，分別為力積電5萬4266張、長榮航（2618）2萬4136張、凱基金（2883）2萬3355張、華航（2610）2萬1951張、華通（2313）1萬8822張、第一金（2892）1萬8332張、遠東新（1402）1萬7116張、華邦電（2344）1萬4945張、宏碁（2353）1萬3345張、台塑化（6505）1萬2342張。
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