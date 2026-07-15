2100億無人機大單朝野開戰　經部示警「國產化比例綁死」反卡國防

▲經濟部。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

立法院經濟、外交及國防、財政三委員會16日將聯席審查國防自主無人機相關條例草案，2100億元無人機採購大單成為朝野攻防焦點。經濟部書面報告指出，若將單一國產化比例直接寫進法律，可能增加採購難度、壓縮調整空間，反而拖慢國防戰力建置。

行政院版本規劃自2026年至2031年間編列2100億元特別預算，逐年採購濱海監偵無人機、攻擊型無人機及小型自殺無人艇，強化國軍不對稱作戰能力，並由國防部統籌執行。經濟部表態支持政院版本，主張以特別預算集中資源、加快採購。

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國民黨團版本則提出每年400億元、6年共2400億元，並要求訂定國產化比例、供應鏈認證及監督機制。經濟部指出，目前小型無人機國產化約7成、中型約6成、大型約3成，各型無人機使用的技術、模組及零件差異很大，若用統一比例綁死，廠商可能難以達標，後續採購也會受阻。

民眾黨團版本主張由經濟部擔任主管機關，設置國家無人機產業發展戰略特別委員會，並針對飛航、頻譜、資安、測試場域及優先採購另立規範。

經濟部表示，行政院已核定為期6年、經費約442億元的無人機產業發展計畫，目標在2030年將產值推升至400億元，相關事項已有跨部會機制及現行法規處理，沒有必要再重複立法。

經濟部強調，採取特別預算可跨年度穩定下單，讓國內業者願意投入研發及量產；若改採年度預算，可能面臨預算排擠、審查刪減或時程延誤，影響無人機採購進度及國防戰力建置。