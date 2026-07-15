因去紅因素台日無人機業者合作商機大　ACSL積極尋找台灣供應商

▲外貿協會董事長黃志芳(右)與ACSL株式會社代表取締役兼共同執行長早川研介(左)合影時，手上拿的是小型偵查無人機。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

日本股票上市的無人機研發與製造商ACSL株式會社代表取締役兼共同執行長早川研介指出，台灣的無人機供應鏈雖然在價格上無法與中國大陸競爭，但公司接的日本自衛隊訂單，因去紅考量，全機沒有使用大陸產品，電池就是由台灣製造，目前與台灣業者正積極接洽多項合作案。

外貿協會董事長黃志芳在參訪該公司時指出，去紅是世界主要國家的共識，大陸雖因量產具有價格優勢，但是像台日透過共同合作，就可以將餅做大，共同開拓第三地市場。

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▲奇易先進科技CEO龔子琪(右)談去紅為台灣業者帶來的商機。（圖／記者張佩芬攝）

台灣奇易先進科技正在ACSL洽談合作，該公司CEO龔子琪指出，在2025年年初，感覺歐洲國家對於紅色供應鏈沒那麼在意，但是2025年下半年川普和烏克蘭總統澤倫斯基鬧翻，說不給支助後，歐盟撥了8000億國防預算，但是要求不要「錢」進中國，主要是因為中國大陸有支助俄羅斯，非紅政策因而成形；印度也是要求要去紅。

中國之外的供應鏈選擇方案，給了台灣無人機業者機會。黃志芳指出，台灣資通訊發達，IC、馬達、電池等性能非常優秀，結合日本頂尖機體技術與台灣資安、精密製造優勢，雙方在科技與零組件供應鏈上可以互助合作，把市場餅做大，拉高競爭力。

早川研介坦言，公司還是有採用大陸零組件與馬達，但是關鍵零組件就自己做，日本自衛隊並未要求要去紅，但公司考量資安等因素，未使用大陸產品，在本國或台灣尋找可信任的供應商。

ACSL創立於2013年，為日本領先的產業用無人機，同時也是少數具備自主飛行控制技術的東京證券交易所上市企業。ACSL以「高資安防護」為核心競爭力，旗下產品廣泛應用於基礎設施巡檢、物流配送及災害救援等多元領域。

▲物流機(左)可以為偏鄉運送郵件、醫藥等。（圖／記者張佩芬攝）

該公司為日本首家取得國土交通省「Level 4 (在人口稠密地區進行超視距飛行)」機體認證的企業。旗艦產品「SOTEN(蒼天)」獲得日本政府10億元補貼，積極推動無人機國產化，該機是小型空拍無人機，主打防範數據外洩的零信任安全架構，能有效抵禦非安全供應鏈的潛在風險，該機型更成功獲得日本防衛裝備廳的青睞與大規模採用。

此外，在日本與台灣同樣面臨頻繁自然災害的背景下，ACSL的無人機憑藉其優異的抗風、防塵與防水設計，在能登半島強震的物資救援，以及老舊下水道等基礎設施巡檢中，皆發揮了不可替代的關鍵作用。

ACSL開發設計的物流機，與日本郵政合作，可載貨4.5公斤，飛行40公里，為日本偏鄉提供郵件運送，運到小村莊的公民館，可設定路線，透過GPS自行飛去飛回。

ACSL是日本一位大學教授2013年創立的公司，2018年股票上市，去年營收26億日幣，年產1000台小型機，目前物流機已完成測試，開始接單，目標是2028年以前轉虧為盈。