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台中國際茶、咖啡暨烘焙展新場館首秀　引爆中台灣食飲消費與商機

▲新場館首秀，展期間匯聚食品產業上下游業者及專業買主，現場商洽熱絡，四天展期引爆中台灣食飲消費與商機。(圖／貿協提供)

▲新場館首秀，展期間匯聚食品產業上下游業者及專業買主，現場商洽熱絡，四天展期引爆中台灣食飲消費與商機。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與展昭國際共同主辦的「2026年台中國際茶、咖啡暨烘焙展」，昨(14)日在台中國際會展中心圓滿落幕。全新啟用的台中國際會展中心，展現優質展覽環境與區域產業交流效益。四天展期共集結438家國內外指標企業、使用840個攤位，吸引超過4.5萬名國內外專業買主及餐飲愛好者進場參觀採購。

展期間匯聚食品產業上下游業者及專業買主，現場商洽熱絡，不僅帶動中台灣餐飲、品飲、烘焙及酒類市場買氣，也充分展現中部地區蓬勃的消費力與產業發展潛力。

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本屆展覽四大主題展區「咖啡、茗茶、烘焙、酒」均豐碩成果，展商普遍反映來客品質佳、現場交易熱絡，品牌曝光及商機拓展均優於預期。台中市糕餅商業同業公會籌組本屆最大規模烘焙專區，集結在地知名糕餅業者及食品機械設備品牌共同參與，創下歷年展出規模新高，充分展現中台灣烘焙產業的凝聚力與競爭實力。

▲展期間辦理的「茆師傅烘焙高峰會」由茆師傅（右四）、吳寶春(左四)等重量級烘焙職人分享品牌經營、產品研發及技術傳承等實務經驗。(圖／貿協提供)

▲展期間辦理的「茆師傅烘焙高峰會」由茆師傅（右四）、吳寶春(左四)等重量級烘焙職人分享品牌經營、產品研發及技術傳承等實務經驗。(圖／貿協提供)

中部電機展期間成功成交多台小型烘焙機設備，反映市場對烘焙設備需求持續升溫；首次參展的啡文學則表示，展覽有效接觸新客群，成效超乎預期，未來將持續透過展會拓展市場。另有不少參展企業表示，新場館硬體設備完善、動線規劃流暢，加上交通便利與舒適的觀展環境，有效提升整體參展效益，也為品牌形象及後續合作創造更多機會。

除展售內容精彩豐富外，主辦單位規劃的一系列專業論壇與年度指標賽事同樣備受矚目。咖啡展區舉辦「2026 TSC世界盃虹吸咖啡大賽台灣代表選拔賽」、「2026 TISCA全國杯測師挑戰賽」及「2026 THDC台灣手沖咖啡錦標賽」三大賽事，集結全台頂尖咖啡職人同場競技，吸引眾多民眾駐足觀賽；「TISCA 2026最佳衣索比亞BoE產區趨勢」論壇亦座無虛席，深入解析精品咖啡市場發展趨勢。

主辦單位亦積極落實ESG永續理念，攜手來自八卦山、擁有咖啡渣回收處理發明專利的「長日咖啡」，於展期間回收展場咖啡渣並進行循環再利用，轉製成咖啡渣天然防護驅蚊香、咖啡炭等循環再生產品，落實資源循環，展現展覽推動綠色會展及引領產業ESG發展的具體行動。

茗茶與烘焙展區則透過「台灣茶文化產業國際論壇」及「茶美學體驗館」，展現傳統茶文化融合創新生活美學的多元樣貌；由Feeling18主辦的「茆師傅烘焙高峰會」邀集業界重量級講師分享品牌經營、產品研發及技術傳承等實務經驗，吸引眾多專業人士參與交流，為台灣烘焙與餐飲產業激盪更多創新思維與合作契機。

「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」已逐步成為中台灣最具代表性的食飲產業交流與商貿平台，不僅串聯茶、咖啡、烘焙及酒類完整產業鏈，更結合專業採購、消費體驗與趨勢交流，持續推動產業升級與品牌發展。本屆展覽透過豐富展出內容及多元活動，進一步帶動中臺灣夏季食飲消費熱潮，並為業者拓展市場、深化合作創造更多契機。

下屆「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」預定於2027年7月9日至12日舉辦，相關徵展資訊將於今年12月公告，更多展覽訊息可至官方網站查詢。

關鍵字： 台中咖啡烘焙展新場館食飲消費商機

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