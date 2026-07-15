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物流業首家響應並積極倡議　台灣空運獲頒「袋袋箱傳」感謝狀

▲環境部彭啟明部長(中)親自到今(15)日特別前往台灣航空貨運承攬公司頒發「袋袋箱傳」感謝狀給該公司許旭輝董事長，右二為台灣航空貨運總經理劉彩轉。（圖／台灣航空提供）

▲環境部彭啟明部長(中)親自前往台灣航空貨運承攬公司頒發「袋袋箱傳」感謝狀給該公司許旭輝董事長，右二為台灣航空貨運總經理劉彩轉。（圖／台灣航空提供）

記者張佩芬／台北報導

為感謝物流業加入袋袋箱傳募集二手袋活動，環境部彭啟明部長今(15)日特別前往台灣航空貨運承攬公司，親自頒發「袋袋箱傳」感謝狀，由許旭輝董事長代表接受。

環境部表示，此份感謝狀不僅是肯定企業投入減塑，並表揚台灣空運秉持「行善天下」的服務理念，透過企業自身的平台與通路優勢，成為首家響應且積極宣導「袋袋箱傳」行動的跨境物流業者。

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環境部表示，為引導攤商少用塑膠袋，於3月底啟動「袋袋箱傳」行動，一百天時間就累積超過130個企業加入，募到15萬個二手袋，這期間除金融業率先響應外，陸續也吸引半導體業、紙業及新聞媒體加入，在今天也迎來首家主動於官網宣傳「袋袋箱傳」並發起企業內部募袋的物流業者。

▲彭啟明與台灣空運經營團隊合影。（圖／台灣空運提供）

▲彭啟明與台灣空運經營團隊合影。（圖／台灣空運提供）

許旭輝表示，公司向來積極參與對環境有幫助的事，聽到環境部發起二手袋循環再利用，可以減少塑膠袋，就覺得很有意義，所以在公司內發起募集二手袋活動。此外在公司網站宣傳「袋袋箱傳」，就是希望其他企業看見加入，一起行善天下，讓環境共好。

彭啟明表示，物流業承載人們的夢想與流通貨物，與環境部希望透過公、私協力，帶動社會改變的理念是一樣的。因此，環境部的角色就是籌建平台讓大家可以一起努力。袋袋箱傳行動也是基於協力的理念去推動。另外近期推動的企業可申請「循環標誌」，就是希望政府部門擬定好的制度與措施，讓循環產業可
以更有競爭力。

環境部最後表示，目前推動袋袋箱傳，讓建國假日花市的減少使用塑膠袋，有了適合的替代方式及充足的袋源可以使用。藉由台灣空運的案例，呼籲相關企業，只要運用企業力量，即可對環境永續有一份心力的貢獻，讓二手袋循環機制持續運作。誠摯邀請各界踴躍加入募集或是使用行列，可透過「袋袋箱傳」二手袋循環平台https://sup.moenv.gov.tw/rebag）登錄，期盼透過公私協力一起讓台灣更永續。

關鍵字： 物流業首家響應台灣空運袋袋箱傳感謝狀

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