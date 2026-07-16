華爾街大亨重押3000億成「台積電信徒」　基金最大持股曝光

▲華爾街大亨對台積電長期佈局。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

台積電最新公布6月營收激增68%，再度反映AI熱潮持續發酵，亮眼的營收表現，也再次印證「華爾街大亨」路易斯桑德斯（Louis Sanders）對台積電的長期布局。他持有約2810萬股台積電股票，市值約95億美元，是基金最大持股，外媒分析，這筆投資背後的核心邏輯，在於台積電位居AI晶片供應鏈的關鍵位置。

重押2810萬股台積電 基金最大持股

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電6月營收這份漂亮的成績單，進一步驗證知名避險基金經理人桑德斯對台積電的重押策略。桑德斯創立的Sanders Capital目前持有約2810萬股台積電股票，市值約95億美元（約台幣3059億元）。台積電不僅是該基金最大持股，占整體股票投資組合比重也高達11.3％。

不同於輝達、超微與博通等專注晶片設計的公司，台積電負責生產驅動AI伺服器運作的高階處理器。隨著全球AI投資快速升溫，市場對先進晶片需求暴增，也讓台積電成為最大受惠者之一。

即使台積電股價過去兩年已大幅上漲，桑德斯仍持續將其列為核心投資，顯示他對AI長期成長趨勢依然抱持高度信心。

大型基金續抱台積電 AI投資論述再獲印證

目前，看好台積電的不只桑德斯，包括Fisher Asset Management、Coatue Management、Tiger Global Management及Viking Global Investors等大型避險基金，也都持續持有台積電部位。這反映出台積電在全球AI晶片供應鏈中的關鍵角色，短期內仍難以被取代。

外媒認為，對投資人而言，台積電最新營收數據再次提供證據，顯示即使市場擔憂AI類股估值偏高，真正支撐產業龍頭的需求動能目前仍相當穩固。而對桑德斯等長期看好AI產業的投資人來說，台積電這次營收表現，也再次強化了那套已經帶來可觀回報的AI投資論述。