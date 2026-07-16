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13家金控H1大賺4408億元創新高　4家獲利翻倍

金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／ETtoday資料照）

▲13家金控上半年獲利4408億元。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股在6月直闖4萬8千點新高，日均量維持在兆元高檔，有利於壽險實現投資收益，而證券業經紀、自營兩大業務進補，13家金控6月稅後淨利達734.92億元，上半年稅後淨利4408.76億元，年增率達77%，國泰金（2882）6月稅後淨利165.9億元，搶下單月獲利王。

▲▼ 。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

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▲13家金控6月獲利 。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

台股交投熱絡有利壽險投資、證券經紀兩大業務表現，今年經濟成長率預估值落在9%高成長區間，帶動民間資金需求，13家金控有11家上半年獲利創下歷史新高。

與去年上半年相較，13家金控均為正成長，獲利成長超過一倍，分別凱基金（2883）、台新新光金（2887）、國票金（2890）、元大金（2885）獲利年增率分別419.55%、328.86%、323.59%，以及125.36%。

就13家金控上半年獲利EPS表現來看，富邦金每股稅後盈餘（EPS）6.67元，國泰金4.95元居次，元大金、中信金（2891）分別以2.74元及1.96元，分居第三、四名。

富邦金上半年累計稅後淨利達973.4億元，年增89.6%，EPS 6.67元，居13家金控上半年獲利王，上半年淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益達1884.1億元，超越歷年度獲利表現，總計EPS 13.17元。

國泰金上半年累計稅後淨利達765.2億元，年增67.26%，EPS 4.95 元，加計 FVOCI股票處分損益，上半年對保留盈餘影響數高達1659億元，同樣創下歷史新高，旗下國壽淨值比逾11%。

台股交易量維持在兆元水位，元大金旗下核心子公司元大證為券商龍頭，上半年大賺245.28億元，年增率155%，金控上半年獲利為365.72億元，超越去年全年水準，搶下13家金控上半年獲利排名第三名位置。

台新新光金自去年陸續展開子公司合併，上半年稅後淨利438.3億元，年增率達328.86%，創下歷史新高，EPS 1.71元，旗下台新銀行、新光銀行，以及台新證券獲利皆寫下歷年同期新高。

凱基金6月稅後淨利61.1億元，上半年累計稅後淨利284.4億元，EPS 1.64元，旗下凱基人壽加計6月份的FVOCI股票處分利益，獲利合計達到154.47億元，續創今年單月新高，今年上半年累計稅後獲利加計FVOCI股票處分利益則為677.75億元，亦創歷史同期新高。

證券業務則因台股成交量能及指數持續創高，帶動手續費收入及部位評價利益增加，經紀暨財富管理、衍商、自營、承銷等業務皆有獲利貢獻，凱基證6月稅後獲利50.3億元；今年上半年稅後淨利179.36億元，續創同期新高，亦較去年同期大幅成長383%。
 

關鍵字： 金控獲利國泰金富邦金台股創高證券業

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