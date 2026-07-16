13家金控H1大賺4408億元創新高　4家獲利翻倍

外資大買力積電5萬張！重砍面板雙雄 進出前10名一文看

昨（14）日美股四大指數收紅，南韓記憶體股激情反彈，今（15）日台股開高走高，重返4萬5千點大關，外資調節力道收斂，賣超金額降至14.15億元，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）成為外資砍股重心，居外資賣超前兩大個股，力積電（6770）法說報喜，外資則是大舉回補5.4萬張，居買超第一大個股。

穎崴提前開獎單月獲利年增7倍 股價垂淚已慘摔逾4成

曾經「萬元股」、股后的半導體測試介面廠穎崴（6515）近二個半月股價從11490天價，跌至目前7000元上下，不僅慘摔逾4成，也失去股后位置，因股波動大，被要求提前公布獲利，自結6月單月稅後純益3.1億元，年增715.79%。

台塑集團股開趴！南電3檔亮燈 南亞飆9%

台塑四寶、旗下轉投資電子族群群起上攻，ABF載板股南電（8046）獲得外資青睞調高目標價，今（15）日開高走高，強勢鎖住1415元漲停歷史新高價位，記憶體封測股福懋科（8131）中場過後也攻克81.2元漲停價位，順利填息，台塑四寶當中南亞（1303）飆漲逾9%，台塑化（6505）上攻72.8元漲停價。

權王、股王同發飆！台股狂噴逾千點 高價股6檔觸漲停

台股權王、股王同時發飆，權值股台積電（2330）明（16）日法說會前多方看好，今（15）日股價奮力翻紅漲逾1.65%、股王信驊（5274）多日承壓今反彈漲停，2大重量級個股帶旺台股大反彈逾千點。

主動式ETF見紅！00403A反彈收復發行價 新兵00408A首日走揚

近日台股在4萬5千整數大關前震盪整理，今（15）日主動統一升級50（00403A）反彈攻高到10.44元，漲幅逾3%，接近中午12點成交量超過17萬張，居上市第三大，主動第一金優股息（00408A）掛牌首日，最高來到10.15元，漲幅逾1%。

台積電法說會前外資看多 路透：Q2獲利估創新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）本周即將召開第二季法說會，市場高度關注AI需求是否持續推升業績。根據《路透》綜合分析師預估，在AI基礎建設投資熱潮帶動下，台積電第二季獲利可望連續第五季改寫歷史新高，全年營運展望及資本支出是否上調，也將成為法說會兩大焦點。

抽中賺4.3萬！低軌衛星股華通現增申購最後日 股價攻漲停

全球低軌衛星PCB龍頭華通（2313）辦理史上最大規模 PCB 廠現增案，原始股東認股至昨（14日）到到期，但股價短線陷於橫向整理格局，部份股東哀號「價差低」參與認購意願低，惟抽籤股至今日（15日）才截止，股價今一飛沖天直奔漲停價，抽中一張現賺提高至4.3萬元。

力積電帶頭！記憶體3檔飆漲停 旺宏、南亞科衝半根

南韓記憶體股強勢反彈，今（15）日力積電（6770）挾著法說題材，跳空開高直奔76.1元漲停價，到10點20分成交量逼近19萬張，位居上市成交量第一大個股，而華邦電（2344）、晶豪科（3006）兩檔相繼亮燈漲停，旺宏（2377）、南亞科（2408）漲幅也有半根停板。

SK海力士暴漲暴跌撕裂韓股 2倍槓桿ETF逼南韓急召「金融F4」開會

SK海力士股價近期在暴跌15%後又急彈逾9%，其美國存託憑證更一度單日狂飆27%，劇烈震盪撕裂南韓股市，也讓與SK海力士、三星電子掛鉤的單一股票2倍槓桿ETF成為市場焦點。隨著KOSPI與KOSDAQ接連觸發暫停程式交易的買方臨時停牌機制，南韓政府將召開高層「金融F4」會議，研議提高保證金、調降槓桿倍數及強化投資人保護等措施。

聯電矽光子晶片首量產強漲逾4% 花旗對下半年按讚

聯電（2303）近期宣布與矽光子新創SILITH合作，在新加坡12吋晶圓廠完成首批量產矽光子晶圓交付，並預計2027年推出自有矽光子平台。外資花旗（Citi）認為，此舉將進一步強化聯電在特殊製程及AI光互連市場的布局，看好公司下半年營運展望持續改善，在利多加持下，聯電今（15）日開盤上漲逾4.96%至158.5元。