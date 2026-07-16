「巴拉圭博覽會」台灣參展規模創新高　我商對其成長潛力高度信心

▲我國駐巴拉圭大使李岳融(左5)偕同巴國觀光部長Jacinto Santa María(左2)、外交部政務次長Víctor Verdún(右4)、眾議員Jorge Barresssi(右1)等貴賓共同剪綵揭幕。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

為協助我國企業拓展巴拉圭及鄰近南美洲市場商機，外貿協會於本月11日至26日率28家企業參加「2026巴拉圭博覽會(Expo Paraguay 2026)」，其中實體參展業者高達23家，創下我國參與該展歷年規模新高，彰顯台灣企業積極布局南美市場的動能，反映台巴雙邊經貿關係正邁入歷來最緊密的「黃金時期」，我商對其成長潛力具高度信心。

台灣館於7月14日盛大舉行開幕儀式，由我駐巴拉圭共和國大使李岳融偕同巴國工商部長Marco Riquelme、觀光部長Jacinto Santa Maria、公共辯護部部長Javier Esquivel、外交部政務次長Victor Verd?n、巴拉圭農牧部次長Juan Anselmo Molinas、台巴科技大學校長Jorge Duarte等多位部會首長及參眾議員共同剪綵揭幕，現場安排電音三太子及舞獅演出，巧妙結合文化意象與商展氛圍，成功營造熱烈交流場面，展現臺灣的文化軟實力與國際親和力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆台灣館精準對接南美市場，展出亮點聚焦「永續農業」與「生技保健」，並促成多項指標性實質商機。在永續農業方面，搭上全球綠色農業趨勢，首次參展的群耕農業及巨聖油脂聯手展示創新的無毒植物保護資材，劉經理指出，透過我國駐巴拉圭技術團引薦，目前正與巴國農業部展開初步合作洽談，展現台灣綠色農業科技潛力。

生技保健領域亦大放異彩，看準南美寵物醫療檢測商機，百衛生物科技賴經理於展期重磅宣布，正式於亞松森設立南美洲分公司「Bioguard Corporation LATAM」，以巴拉圭為戰略樞紐，成為台灣動物用生技醫療實力成功落地、輻射拉美市場的重要里程碑。

台灣利得的筋絡舒緩系列產品引發熱烈迴響，周副總表示，連續三年隨台灣館深耕巴拉圭終迎豐收，不僅透過經銷商與阿根廷指標性大藥廠展開區域代理洽談，更獲在地連鎖藥局主動接洽門市上架，成功為台灣生技產業打通中南美洲的終端零售通路。

本次台灣館亦積極呼應外交部「榮邦計畫」核心精神，將政策合作轉化為具體的產業展示亮點。其中，台灣館服務台以綠色城市運輸、公衛醫療量能、科技人才培育及農業多元化等四大合作領域呈現雙邊合作成果。

此外，本次「台巴智慧科技園區」專區亦全面升級，邀請成運汽車、高斯椅業等進駐企業共同參展，透過業者派員於展中互動交流，參觀者得以直觀了解進駐該園區的發展成效與產業聚落優勢，不僅擴大招商引資的宣傳效益，更進一步深化臺巴雙方在智慧產業領域的合作願景。

在商務交流之外，台灣館更展現極具創意的行銷軟實力，以「夜市文化體驗」作為行銷主軸，結合巴國在地食材推出限定美食「大腸包小腸」及融合雙方風味之創意飲品「馬黛茶愛玉」，成功吸引大量民眾駐足品嚐，帶動展館人氣持續攀升。其中，以成運汽車之電動巴士為原型打造的「電巴模型餐車」為該區吸睛亮點，該裝置平時作為互動拍照打卡設施，呈現台灣電動巴士於巴國落地運行之成果；於活動期間搖身一變成為夜市美食行動餐車，大幅提升展館互動性與話題性。

為強化展館互動體驗與文化參與感，台灣館於週末加碼彩繪燈籠等互動活動，深化文化參與體驗，並邀請巴拉圭知名網紅Carlos Ortellado等親臨開箱體驗，有效擴散網路聲量帶動現場人潮，使台灣館成為展區最受矚目的焦點之一，顯著提升台灣國際品牌能見度。

「巴拉圭博覽會」由巴拉圭農村協會(ARP)主辦，為該國規模最大且最重要之國際商業盛事，展出涵蓋農業機械、食品加工及畜牧設備等產業。據我國海關統計，受惠於2025年7月生效的「台巴經濟合作協定(ECA)第8號決議文」，包含豬肉、小麥粉等17項產品獲關稅減免，有效帶動雙邊貿易快速成長，2025年台巴貿易總額達4.06億美元，年增66.78%，較2018年ECA生效前成長逾五倍，充分展現貿易自由化帶來的具體成果。

展望未來，外貿協會將持續透過海外拓銷與產業推廣活動，協助我國企業深耕巴拉圭及拉丁美洲市場，創造雙贏共榮的長期商機。