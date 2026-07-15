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黃仁勳現身秋葉原擠爆！合體30年前「救命恩人」喊：沒他沒輝達

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳15日下午現身東京秋葉原GiGO 3號館，出席輝達與日本遊戲大廠SEGA合作30周年紀念活動。由於輝達日本官方早已預告行程，現場吸引大批粉絲與媒體提前卡位，黃仁勳一現身便引爆全場歡呼，不僅一路揮手致意，還親切替等候多時的粉絲簽名、合照，秋葉原街頭一度擠得水洩不通，人氣絲毫不輸明星。

親民簽名、合照來者不拒　秋葉原街頭擠爆

黃仁勳抵達活動現場時，在工作人員陪同下步入會場，沿途不斷向群眾揮手，並停下腳步替粉絲在顯卡、衣服、海報等紀念品上簽名，不少人高舉手機搶拍「AI教父」，現場歡呼聲不斷。活動也展示NVIDIA最新RTX Spark、DGX Spark等AI產品，並抽出GeForce RTX 5090 Founders Edition，吸引大批玩家朝聖。

▲輝達執行長黃仁勳現身日本秋葉原。（圖／網友授權提供）

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▲輝達執行長黃仁勳現身日本秋葉原。（圖／網友授權提供）

同框30年前「救命恩人」　黃仁勳：沒有SEGA就沒有今天的輝達

這場活動另一大亮點，是黃仁勳與SEGA前社長入交昭一郎睽違30年再度同台。1990年代，成立不久的輝達受SEGA委託開發遊戲主機繪圖晶片，但因技術方向錯誤，黃仁勳主動向SEGA坦承無法完成合約，並請求終止合作，同時希望SEGA仍支付原本承諾的資金。

當時由入交昭一郎拍板，決定投入500萬美元協助輝達度過難關，讓公司獲得約半年的生存時間，之後成功轉向開發RIVA、GeForce等產品，也為今日AI晶片霸主奠定基礎。黃仁勳多年來不斷提及這段往事，這次再度感性表示，「沒有SEGA，就沒有今天的輝達，我們當時已經沒有能力再開發任何產品，是他們慷慨解囊。」

一場重逢　見證500萬美元改寫科技史

值得一提的是，外界所稱的「合作30周年」，並非雙方持續30年的晶片合作關係，而是紀念1996年SEGA伸出援手、投資500萬美元挽救瀕臨破產的輝達。30年前，黃仁勳走進SEGA辦公室坦承失敗；30年後，他以全球AI龍頭企業執行長身分，與當年的恩人並肩走進秋葉原，接受滿場粉絲歡呼。這場重逢紀念的不只是一段合作歷史，更是一份在公司最低谷時仍願意給予信任的情誼，以及改寫全球科技產業發展的一筆關鍵投資。

關鍵字： 黃仁勳輝達SEGA秋葉原AI教父

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