「最貪執行長」徐漢涉貪判25年！考績竟拿甲等　中油：已撤銷重評

▲中油前執行長徐漢涉貪遭羈押考績仍拿甲等，中油已撤銷改評並追回款項。（圖／翻攝自中油公司網站）

記者閔文昱／綜合報導

有「中油最貪執行長」之稱的中油前煉製事業部執行長徐漢，因涉收賄逾2000萬元，一審遭判25年有期徒刑。不過，監察院近日公布糾正案指出，徐漢在2022年初因涉貪遭法院裁定羈押、停職後，110年度考績卻仍於同年8月核定為甲等，引發外界質疑。對此，中油15日晚間回應，已依經濟部函釋撤銷考績重新評核，並追回相關獎金、薪資及退休金。

考績拖4年才改丙等 中油：已撤銷重辦並追償

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監察院指出，中油煉製事業部於111年1月爆發採購弊案，檢方搜索徐漢辦公室時，查扣來源不明現金2710萬元，徐漢隨即遭羈押並停職，但其110年度考績仍被核定為甲等，直到監察院今年約詢後，中油才於4月將考績改為丙等，引發外界批評考績制度失靈。

中油表示，公司已於今年4月20日依經濟部4月14日函釋規定，針對徐漢等涉案人員屬重大違法失職案件，撤銷違法失職年度考績並重新辦理評核，同時追償相關獎金、薪資及退休金等給付。中油也強調，未來若涉案人員違法失職情節重大，將依規定即時撤銷原考績並重新評核，以落實人事管理及責任追究機制。