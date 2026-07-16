台積電今法說！外資看好目標3800元　重點搶先看

▲台積電董事長魏哲家。（圖／台積電提供）

記者葉國吏／綜合報導

「護國神山」台積電（2330）法說會將在今天登場，多間外資和法人紛紛調高其目標價，預估價位落在2888至3800元之間，市場也高度關注其未來營收成長目標。

台積電日前公布6月合併營收約4426.8億元，月增6.2%，相較2025年同期大幅增加67.9%，再度刷新單月歷史新高紀錄，展現強勁的營運成長動能。

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營收再創新高看外資預測

第二季營收達1兆2703.8億元，直接超越先前法說會預估的高標數值。累計2026年1至6月營收約為2兆4044.84億元，相較2025年同期增加35.6%。

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

外資圈中以花旗銀行最為樂觀，維持買進評等並給予3800元目標價。瑞銀則看3400元、摩根大通3100元、高盛3000元、廣發證券2900元、摩根士丹利2888元，本土法人則上看3500元。

聚焦資本支出與技術動向

這次法說會市場高度關注是否會上修全年營收成長目標、2026年展望及長期年複合成長率，且資本支出預估傳出可能調升至750億至800億美元。

另外有市場消息指出「輝達」（NVIDIA）決定暫時放棄「台積電」的COUPE解決方案，轉而採用高塔半導體的矽光子平台，這項傳聞也有待法說會進一步確認。