台灣淨零建築解方亮相東京　睿田能源立面彩繪光成為台日GX合作入口

▲外貿協會董事長黃志芳在睿田能源展區與該公司總經理李佳蓉合影。（圖／睿田能源提供）

記者張佩芬／綜合報導

睿田能源公司(Richten Energy Co., Ltd.)於2026日本台灣形象展「能源循環館GX」正式亮相，展出可將建築外牆轉化為發電資產的立面彩繪光電技術。現場透過實體模組、分層結構、建築應用案例及內政部建築研究所二期彩繪光電外牆國家示範成果，向日本建築、能源與不動產市場提出「屋頂之外，城市立面也能發電」的新型淨零建築解方。

2026日本台灣形象展於7月15日至17日在東京新宿住友大樓三角廣場登場，以台日共同創新為主軸，串聯能源、循環經濟、智慧城市、AI製造及醫療等產業。睿田能源此次位於能源循環館GX展區，將臺灣在彩繪太陽能、建築外皮整合與城市減碳方面的實證經驗，帶入日本市場。

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睿田能源的技術核心，是在兼顧建築外觀、色彩及圖像設計的前提下，讓原本只具有遮蔽與裝飾功能的外牆，增加發電、品牌溝通與能源數據價值。對高密度城市而言，當屋頂面積、設備空間及景觀條件受到限制，垂直立面便可能成為下一階段擴充建築再生能源的重要載體。

▲睿田能源於2026日本台灣形象展能源循環館GX展區，展示立面彩繪光電分層結構、實體模組與淨零建築應用案例，向日本市場說明如何將建築外牆轉化為能源資產。（圖／睿田能源提供）

睿田能源過去已透過內政部建築研究所的國家級場域進行立面彩繪光電實證。2026年5月，美國堪薩斯州副州長暨商務廳長率團參訪該示範場域，並與睿田能源簽署合作備忘錄。相關政府單位亦指出，未來建築不應只是能源消費者，更應朝能源創造者與城市韌性載體發展；新創企業透過實證、商業化及國際鏈結，可成為臺灣淨零產業輸出的示範模式。

睿田能源創辦人暨執行長薛煒立表示：「我們不是把一片太陽能板貼到建築上，而是讓建築外牆同時具備設計、發電與數據價值。內政部建研所提供的實證場域，讓台灣技術取得真實世界的可信度；經濟部與外貿協會搭建的國際平台，則讓這項成果有機會從台灣示範走向全球城市。」

此次東京展期間，睿田能源將積極對接日本建材、帷幕牆、營造、不動產開發、能源服務與城市治理夥伴，推動共同實證、在地施工驗證及市場導入。公司強調，進入日本市場的策略不是單向銷售產品，而是與日本產業共同完成安全、耐候、施工、維運及建築法規適配，建立可長期複製的台日GX合作模式。

睿田能源此次參與日本台灣形象展，積極拓展亞洲市場；同時，美國堪薩斯州道奇市重大建設計畫亦持續推進，並正式邀請睿田能源於九月赴美交流，深化淨零建築與永續能源合作，展現台灣綠色科技邁向國際市場的實力。