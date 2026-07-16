一早被錢砸醒！　政府今發4萬「沒申請充公」

▲國民年金生育補助今天發放。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

勞動部勞工保險局今天（16日）發放國民年金生育補助，單胎一次可拿4萬2206元。勞保局也公告，接下來到月底前，還有包含老農津貼、勞保年金與勞退月退休金等16筆款項會陸續入帳。

依最新制度，國民年金月投保薪資自2026年1月1日起，從1萬9761元調升至2萬1103元，因此多項給付同步增加。女性被保險人在保險有效期間內生產或早產，可一次領取2個月投保金額，也就是4萬2206元。

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若為多胞胎，補助金額會再往上加碼。生下雙胞胎者，可領4個月投保金額；若是3胞胎，則可請領6個月，給付會依胎數倍增，讓育兒家庭減輕部分經濟負擔。

不過勞保局提醒，依《國民年金法》規定，生育給付設有5年申請期限，必須在分娩或早產隔日起算5年內提出申請，超過期限就無法補發，民眾應留意自身權益。

7月津貼時程

7月20日：農民月退休儲金、老農津貼

7月23日：國民年金保險生育給付

7月24日：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付

7月30日：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）、國民年金保險生育給付

7月31日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金