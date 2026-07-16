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台灣虎航狠砍「薑母鴨航線」　女董座逆風突圍

台虎董事長黃世惠上任滿一年，帶領台灣虎航繳出亮眼成績。

▲台虎董事長黃世惠上任滿一年，帶領台灣虎航繳出亮眼成績。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年4月接任台灣虎航（以下簡稱台虎）董事長的黃世惠，上任滿1年，便帶領台虎在高油價、地緣政治風險及市場競爭加劇下，繳出國籍航空獲利能力冠軍成績單。她接受本刊專訪表示，上任後首要工作就是替公司「增肌減脂」，重新檢視航線效益、調整航網布局，即使油價大漲，仍有信心持續維持競爭力。

「減掉體脂肪，現在（台虎）剩下的都是肌肉。」穿著黑色外套，坐在台灣虎航辦公室裡，接受本刊專訪的董事長黃世惠抬起手臂笑著形容。自從1年多前接下台虎董座以來，她說自己最重要的工作，就是幫公司「增肌減脂」。

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即便面臨地緣政治風險與高油價等重大挑戰，台虎今年首季平均載客率仍維持突破9成，稅後獲利衝上13億元，較去年同期成長42%，獲利能力再度蟬聯國籍航空之冠，「我對今年台虎的營運表現還是很有信心」黃世惠笑著說。

在高油價與市場競爭加劇下，台灣虎航平均載客率高達9成。（翻攝台灣虎航FB）

▲在高油價與市場競爭加劇下，台灣虎航平均載客率高達9成。

頂著高油價壓力，台虎在黃世惠的帶領下，仍可逆勢茁壯的底氣絕非偶然，全是過去1年調整體質的成果。她坦言，油價大幅飆漲，導致成本增加20%至30%，「高油價對航空業當然會有影響，但我們已經先瘦身了。」她認為，衝營收並非唯一指標，真正重要的是公司資源是否被有效運用，「我上任後的第一件事，就是重新檢視各條航線的效益，想辦法提升裝載率。」

尤其部分因季節而有明顯運量差異的航線，黃世惠稱為「薑母鴨航線」，都被她砍掉了。「像是日本北海道的旭川，冬季旅遊旺季表現亮眼，一進入夏季遊客就大幅下滑，就跟薑母鴨店一樣，冬天大排長龍，但夏天就沒生意。」砍掉薑母鴨航線後，黃世惠自信表示，目前台虎所有航線「沒有一條是賠錢的，只差在獲利非常好與獲利還不錯的。」

正因提前完成體質調整，就算今年油價大幅攀升，航空業皆面臨成本上漲壓力，彈性更高的台虎卻能在獲利上領先同業。「LCC（Low-Cost Carrier，低成本航空）本身就比較靈活。」黃世惠分析，相較傳統航空有較多長程航線與複雜機隊配置，低成本航空能更快速調整航網與運能配置，面對市場變化時，往往擁有更高的應變能力。

她強調，高油價雖推升營運成本，但台虎並未因此縮減對旅客的服務承諾，而是持續透過提升營運效率與航線配置，維持競爭力。「我們已經把體質調整好，接下來就是把每一項資源都發揮最大效益。」在她看來，真正的競爭力不只是追求規模，而是建立更有效率、更具彈性的營運模式，也正是台虎能在逆風環境中，依舊維持獲利能力的重要關鍵。


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關鍵字： 鏡週刊

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