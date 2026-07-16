快訊／SK海力士ADR殺紅眼！日股狂瀉近2000點　韓股熔斷挫6%

▲南韓股市。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

受到SK海力士在美掛牌存託憑證（ADR）暴跌9%影響，日韓股今（16）日開盤一瀉千里，日經225指數殺近2000點，韓國KOSPI指數跌到熔斷重開以後殺近6%，陷入技術性熊市，截稿前跌勢仍在持續中。

在恐慌性殺盤壓力下，三星跟跌7%，日股中記憶體大廠鎧俠也殺聲隆隆，亞股承壓。