快訊／SK海力士ADR殺紅眼！日股狂瀉近2000點　韓股熔斷挫6%

▲南韓股市。（圖／達志影像／美聯社）
記者陳瑩欣／綜合報導
受到SK海力士在美掛牌存託憑證（ADR）暴跌9%影響，日韓股今（16）日開盤一瀉千里，日經225指數殺近2000點，韓國KOSPI指數跌到熔斷重開以後殺近6%，陷入技術性熊市，截稿前跌勢仍在持續中。
在恐慌性殺盤壓力下，三星跟跌7%，日股中記憶體大廠鎧俠也殺聲隆隆，亞股承壓。
▲南韓股市。（圖／達志影像／美聯社）
記者陳瑩欣／綜合報導
受到SK海力士在美掛牌存託憑證（ADR）暴跌9%影響，日韓股今（16）日開盤一瀉千里，日經225指數殺近2000點，韓國KOSPI指數跌到熔斷重開以後殺近6%，陷入技術性熊市，截稿前跌勢仍在持續中。
在恐慌性殺盤壓力下，三星跟跌7%，日股中記憶體大廠鎧俠也殺聲隆隆，亞股承壓。
關鍵字： 日經225 ﹑ 韓國KOSPI ﹑ SK海力士 ﹑ 熔斷 ﹑ 亞股暴跌
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美股4大指數漲多跌少，台股今（16日）以45511.98點開出，指數大跌119.61點，跌幅0.26％。隨後跌勢擴大，指數下跌330.63點至45300.96點。
2026-07-16 09:04
受到SK海力士在美掛牌存託憑證（ADR）暴跌9%影響，日韓股今（16）日開盤一瀉千里，日經225指數殺近2000點，韓國KOSPI指數跌到熔斷重開以後殺近6%，陷入技術性熊市，截稿前跌勢仍在持續中。
2026-07-16 08:59
台股在6月直闖4萬8千點新高，日均量維持在兆元高檔，有利於壽險實現投資收益，而證券業經紀、自營兩大業務進補，13家金控6月稅後淨利達734.92億元，上半年稅後淨利4408.76億元，年增率達77%，國泰金（2882）6月稅後淨利165.9億元，搶下單月獲利王。
2026-07-16 00:05
日本股票上市的無人機研發與製造商ACSL株式會社代表取締役兼共同執行長早川研介指出，台灣的無人機供應鏈雖然在價格上無法與中國大陸競爭，但公司接的日本自衛隊訂單，因去紅考量，全機沒有使用大陸產品，電池就是由台灣製造，目前與台灣業者正積極接洽多項合作案。
2026-07-15 20:35
第九屆新世代金融傳播獎今（15日）公布得獎名單，《東森新媒體ETtoday》深度專題報導《掠奪性放貸成災：新型態債務瘟疫下 被困住的人生》榮獲肯定。
2026-07-15 18:28
台股大怒神，投資人「大型翻車」事件頻傳。證交所、櫃買中心今（15）日公告2起違約交割案，包括被動元件飆股禾伸堂（3026）違約3326.5萬元，以及PCB股台燿（6274）違約2101.5萬元，兩筆大額違約金額合計5428萬元。
2026-07-15 18:25
今（2026）年上半年金融市場相當熱鬧，一度上攻4萬8千點，邁入下半年，股市行情是否還有續航空間？投資人又該如何掌握投資契機？根據基富通證券最新公布的市場熱度調查數據顯示，基金經理人普遍維持審慎樂觀態度，並且看好「科技」、「台股」、「美股」與「亞太股票」4大投資亮點。
2026-07-15 18:22
證交所、櫃買中心今（15）日公告新3檔處置股，其中被動元件熱門股華新科（2492）與妖股尚茂（8291）皆因跌勢過重打入處置名單，一路從明（16）日起關到7月29日。
2026-07-15 18:10
立法院經濟、外交及國防、財政三委員會16日將聯席審查國防自主無人機相關條例草案，2100億元無人機採購大單成為朝野攻防焦點。經濟部書面報告指出，若將單一國產化比例直接寫進法律，可能增加採購難度、壓縮調整空間，反而拖慢國防戰力建置。
2026-07-15 18:08
曾經「萬元股」、股后的半導體測試介面廠穎崴（6515）近二個半月股價從11490天價，跌至目前7000元上下，不僅慘摔逾4成，也失去股后位置，因股波動大，被要求提前公布獲利，自結6月單月稅後純益3.1億元，年增715.79%。
2026-07-15 17:55
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