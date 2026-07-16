台積電法說前翻紅漲10元至2450　台股跌330點45300岌岌可危

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（16日）以45511.98點開出，指數大跌119.61點，跌幅0.26％。隨後跌勢擴大，指數下跌330.63點至45300.96點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到2430元，跌幅0.41％，隨後翻紅漲10元至2450元；鴻海（2317）上漲1.5元至240.5元；聯發科（2454）下跌5元至3735元；廣達（2382）下跌5元來到360.5元；長榮（2603）維持平盤至199.5元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲150.37點或0.29％，收在52658.64點；標準普爾500指數上漲28.81點或0.38％，收7572.4點；那斯達克指數上漲162.22點或0.62％，收在26269.23點；費城半導體指數下跌263.04點或2.08％，收12398.89點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|52658.64
|▲150.37
|▲0.29%
|S&P500
|7572.4
|▲28.81
|▲0.38%
|NASDAQ
|26269.23
|▲162.22
|▲0.62%
|費城半導體指數
|12398.89
|▼263.04
|▼2.08%
資料來源：證交所
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