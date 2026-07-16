台股急殺600點！17檔ETF陷貼息　人氣王006208跌1%

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
受到美光、SK海力士ADR重挫拖累，今（16）日大盤開低走低，下跌逾600點，一度逼近4萬5千點大關， 17檔除息ETF全數呈現貼息狀態，採取半年配、受益人數70萬人的市值型ETF富邦台50（006208）開低走低，跌至238.5元，跌幅逾1%。
今日17檔除息ETF當中，年化配息率最高前五檔分別為群益半導體收益（00927）、FT臺灣永續高息（00961）、FT臺灣Smart ETF（00905）、中信上櫃ESG30（00928）、聯邦台灣精彩50 ETF（009804）。
00927此次每股配發金額為1.88元，連三季配息金額創新高，以昨（15）日收盤價41.29元來推算，預估單次配息率近4.55%，年化配息率約18.21%，受到大盤挫低影響，股價開低走低，跌至38.34元，跌幅逾2%。
採取月配息00961，此次配息0.19元，以昨日收盤價12.75元來推算，單次配息率近1.49%，年化配息率約17.88%，今日震盪走低到12.46元，跌幅0.72%。
006208為今日除息17檔ETF當中，受益人數最多者有70萬人之多，此次配發金額4.75元，創下掛牌來最高，以昨日收盤價246.6元計算，單次配息率約1.93%，年化配息率約3.85%，今日震盪走低到238.5元，跌逾1%。
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