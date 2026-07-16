想住市中心又怕貴？盤點高CP值「台北捷運」套房

▲永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

台北捷運四通八達，住近捷運站能節省不少通勤的體力與心力。永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據，最新影片公開「台北捷運套房租金最便宜10站」，有網友看了統計圖表後直呼「怎麼便宜的站點都在新北市」。

永慶房屋統計距離捷運站800公尺內，含有衛浴設備的「套房」實價登錄租金，最便宜的捷運站點在「淡水站」和「頂埔站」，平均每月租金仍要9000至12000元，優點是兩站生活機能都不差，但距離市中心較遠，單程要花半小時才能抵達台北車站。

如果想離市中心近一點，影片指出，可以考慮「劍潭站、亞東醫院站」和「頂溪站」，平均每月租金約15000元，這幾站有熱鬧商圈加持，能兼顧生活機能、通勤便利性和租金負擔。想看完整10站租金行情，可點擊影片連結看完整版：https://www.youtube.com/shorts/VGR32NVo6aQ。

買房賣房看不準？房價走勢搞不懂？就看《房產趨勢聽永慶》帶民眾深入解析房市趨勢！詳情請參考：https://www.youtube.com/watch?v=Nejw06DiIR8&list=PLdCL33J23M_2frf4Fd6T5zIF8MwVkkXoD