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「傳賢不傳子」樹典範　施振榮膺首屆東方領袖人物

▲▼ 施振榮,賴清德,宏碁,微笑曲線,王道,企業,宏碁,台灣上市櫃公司協會,信義企業,周俊吉。（圖／台灣上市櫃公司協會提供）

▲台灣上市櫃公司協會首屆「東方領袖人物」出爐，宏碁創辦人施振榮（前排右四）獲獎，賴清德總統（前排右五）出席頒獎。合照者前排左一起宏碁集團共同創辦人黃少華、桃園市長張善政、潘文淵文教基金會董事長史欽泰、上市櫃公司協會理事長暨信義企業集團創辦人周俊吉、賴清德總統、宏碁創辦人伉儷施振榮與葉紫華、台灣評鑑協會名譽理事長許士軍、公益平台文化基金會董事長嚴長壽。

圖、文／台灣上市櫃公司協會提供

台灣上市櫃公司協會首屆「東方領袖人物」出爐，宏碁創辦人施振榮獲獎，賴清德總統15日出席頒獎。評審團表示，施振榮以「微笑曲線」理論引領產業升級，並打破家族企業傳統，實踐「傳賢不傳子」，堪稱典範。

賴清德總統致詞指出，東方領袖人物的創立，對形塑企業典範，引領企業前進、學習，甚至是產業發展，都有莫大幫助。而施振榮董事長為台灣科技產業奠定深遠基礎，頒獎典禮上他的「員工」齊聚一堂，包括現任宏碁集團董事長陳俊聖、緯創資通董事長林憲銘、和碩聯合科技董事長童子賢等，甚至是桃園市長張善政，可說是「創業成功、桃李滿天下」。

獲獎的施振榮一上台笑說，獲得此次肯定，「責任更大了，還好身體還可以，能繼續打拚！」他更透露，人生很多意外，第一次大專聯考時數學只考9分，考進成大數學系，媽媽希望他重考，隔年考上第一屆交大電子工程系，但「如果我英文比較好，就會去念台大物理系，台灣電子工業可能就不太一樣了！」

他回顧創業歷程，包括開發出台灣第一台電算器、一系列掌上型電算器等，再到石油危機後出來創業，成立了宏碁集團；因看好微處理機（microprocessor）將帶動第二次工業革命，宏碁以「微處理機的園丁」自許，盼把握機會而不是成為歷史罪人，同時，也還原1992年提出微笑曲線的時代背景。

施振榮也回憶，當年他塑造非主流的組織文化「人性本善」，當年是出國要公務員蓋章的年代，很多人警告他這樣會吃虧，但事實證明，自己不但沒有吃虧，還讓很多人的潛力發揮出來，顯示王道信念的重要。

本屆評審團由台灣評鑑協會名譽理事長許士軍教授擔任評審主席，成員包括前行政院長毛治國、前行政院長陳冲、潘文淵文教基金會董事長史欽泰，以及公益平台文化基金會董事長嚴長壽。許士軍說明，施振榮倡議「王道」理念，將東方智慧融入企業經營，在ESG成為全球主流之前，便已實踐兼顧利他與永續的經營哲學；從產業升級、企業治理、人才傳承，到文化藝術、公益、科技創新及淨零發展，施振榮始終展現前瞻視野與社會影響力。

台灣上市櫃公司協會理事長、信義企業集團創辦人周俊吉也指出，施振榮畢生推動創新、倡導王道文化，強調「共創價值、共享成果、永續發展」，不只成功開創了泛宏碁集團40多家上市櫃公司，深深影響了台灣科技產業，更為全球的企業治理提供了最重要的東方典範。

台灣上市櫃公司協會長期以上市、上櫃企業主及專業人士為核心，透過企業交流、政策對話、講座學習、產業合作及公益參與，建立企業家共同學習與交流的平台；東方領袖人物也是周俊吉擔任台灣上市櫃公司協會理事長任內推動的重要項目之一。適逢任期即將屆滿，他也分享信義企業集團長期秉持「先義後利」的理念，與上市櫃企業共勉，唯有兼顧誠信、人才培育與社會責任，才能創造長遠價值。

合照圖為台灣上市櫃公司協會首屆「東方領袖人物」出爐，宏碁創辦人施振榮（前排右四）獲獎，賴清德總統（前排右五）出席頒獎。合照者前排左一起宏碁集團共同創辦人黃少華、桃園市長張善政、潘文淵文教基金會董事長史欽泰、上市櫃公司協會理事長暨信義企業集團創辦人周俊吉、賴清德總統、宏碁創辦人伉儷施振榮與葉紫華、台灣評鑑協會名譽理事長許士軍、公益平台文化基金會董事長嚴長壽。

合照者後排左一起上市櫃公司協會榮譽理事長蔡榮騰、上市櫃公司協會榮譽理事長黃偉祥、上市櫃公司協會副理事長曾銘宗、上市櫃公司協會副理事長賴杉桂、上市櫃公司協會秘書長施明豪、緯創資通董事長林憲銘、宏碁集團共同創辦人邰中和、陽明交通大學校長林奇宏、宏碁集團董事長陳俊聖、和碩聯合科技董事長童子賢、佳世達科技董事長陳其宏。
 

關鍵字： 施振榮賴清德宏碁微笑曲線王道企業宏碁台灣上市櫃公司協會信義企業周俊吉

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