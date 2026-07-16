大學個申放榜！永慶房屋盤點雙北知名大學套房租金

▲位於大安區的臺灣師範大學，由於位於台北精華地帶，周遭套房的平均每坪月租金超過2000元。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

隨著大學申請入學放榜，不少準大學生與家長除了關心錄取結果外，也開始提前規劃未來四年的住宿安排。永慶房產集團根據實價登錄租賃資料，統計近一年雙北10所知名大學周邊1公里內的套房租金行情，其中位於大安區的熱門學區，包括台大、臺師大及北科大，周邊套房平均月租金皆已突破2萬元大關，租屋門檻高。而輔大、淡江周邊租金則相對實惠，1萬元的預算就可租到套房。

臺師大、北科大、台大單坪租金包辦前三貴！

首先觀察雙北學生數最多的10所知名大學周邊套房租金行情，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市大安區的租屋市場包辦租金排行榜的前段班。若以單坪租金來看，臺灣師範大學以每坪2,015元居冠，台北科技大學以1,896元次之，台灣大學則以1,687元排行第三。對於想就讀這三所大學的學生而言，想要住在學校附近，可能要先準備一筆房租資金。

值得注意的是，這三所大學有不少共通點，陳金萍說明，它們除了同處大安區，更坐擁完善的捷運路網、成熟商圈與豐富的生活機能；加上周邊就業人口密集，帶動龐大的租屋需求。在學生與上班族共同競爭下，套房產品長期供不應求，使得學區周邊的租金仍維持在高檔水平。

新北市大學周邊租屋負擔相對較小！ 淡江單坪租金不到800元

相較於台北市的精華區，新北市大學周邊的租屋負擔則相對輕鬆。陳金萍分析，雙北大學學生人數最多的前十名，只有2所大學位於新北市。一所是位於新莊區、平均月租金最低廉的輔仁大學，每月平均只要7,520元，換算成單坪租金為1,059元，一所則是位於淡水區、單坪租金最便宜的淡江大學，每月平均10,267元，單坪租金僅778元。

這兩所大學也有許多相似之處，陳金萍表示，它們皆為歷史悠久、學生基數龐大的傳統私校，早已建立起極為龐大且密集的租屋市場。在供給量大或高度競爭的市場下，加上客群多為預算有限、租期固定的學生，房東為了追求能長期穩定收租、避免房屋空置率高，普遍會將租金壓在學生能負擔的價格內，調漲幅度有限。此外，從地理位置來看，兩校均位於大台北相對外圍的蛋白區，在當地房價原本基期就較低的環境下，租金行情自然也相對實惠許多。