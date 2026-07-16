台塑集團撿到槍！國際油價狂飆　旗下1檔漲停2家奮力穩盤

▲國際油價走高，台塑化攻漲停。（圖／台塑提供）
記者巫彩蓮／台北報導
台股急殺逾600點後拉向平盤整理，台塑集團股扮演逆勢撐盤關鍵角色。美軍再度空襲伊朗，中東地緣政治緊張情勢升高，布蘭特原油期貨每桶報價漲至84美元，國際原油價格走高，增添台塑化（6505）低價原油價庫存想像空間，今（16）日股價開高上攻80元漲停價位，創下2024年1月以來新高，台塑（1303）、台化（1326）兩檔同步上攻，漲幅分別3%、2%多，股價位階高南亞（1303）急拉翻紅。
台塑四寶當中以台塑化與國際原油連動性高最高，當油價走高之際，因運輸時間差的關係，產生在途存貨庫存利益，台塑化預期，中東煉油廠受損，部分要到明年復工，加上俄羅斯煉廠受烏克蘭攻擊出口大減，夏季期間美灣颶風、歐洲熱浪襲擊，歐美煉油廠非預期性停工或降量，第三季柴油價差可望大幅超過往年，汽油價差反映需求旺季，保持高點。
台塑化第二季歸屬母公司稅後淨利207.78億元，季增1.8%，每股稅後盈餘（EPS）2.18元，合計上半年EPS 4.32元，法人預估，台塑化第三季油品開工率提升至87%，烯烴開工率回升至42%，單季營收1893.87億元，季增3.5%、年增15.8%。
台塑有低價原料庫存，產品利差明顯改善，轉投資台塑化、台塑美國業外收益入帳，第二季本業順利轉盈，歸屬母公司稅後淨利106.52億元，單季EPS 1.68元，上半年EPS 2.19元，其預期第三季營收增長趨緩，現金股利、台塑工業美國公司換股利益等業外挹注獲利，今日股價再創67.9元波段新高。
台化第二季歸屬母公司稅後淨利60.93億元，單季EPS 1.04元，上半年EPS 2.11元，預第三季純苯供應偏緊，下半年芳香烴三個工廠重組單元全負載運轉，大陸聚酯開動率約80%，PTA開動率60～75%，樂觀看待市況及營運。
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