台塑集團撿到槍！國際油價狂飆 旗下1檔漲停2家奮力穩盤

台股急殺逾600點後拉向平盤整理，台塑集團股扮演逆勢撐盤關鍵角色。美軍再度空襲伊朗，中東地緣政治緊張情勢升高，布蘭特原油期貨每桶報價漲至84美元，國際原油價格走高，增添台塑化（6505）低價原油價庫存想像空間，今（16）日股價開高上攻80元漲停價位，創下2024年1月以來新高，台塑（1303）、台化（1326）兩檔同步上攻，漲幅分別3%、2%多，股價位階高南亞（1303）急拉翻紅。

陸廠長鑫存儲IPO震垮SK海力士股價 台廠記憶體殺聲隆隆一片綠

受到中國最大DRAM製造商長鑫存儲（CXMT）啟動上市計畫消息影響，日韓記憶體大廠出現恐慌性殺盤，SK海力士ADR摜殺9%，今日在韓股掛牌繼續跌逾11%，記憶體賣壓一路燒向台股，前一個交易日亮燈漲停的華邦電（2344）今（16）日盤中殺逾半根，高價記憶體股群聯（8299）跌5.46％，南亞科（2408）、旺宏（2337）都出現逾6％跌勢，類股看多氣勢瞬間消融。

ASML計劃調高曝光機價格 外媒曝台積電反對

美國科技產業媒體《The Information》引述4位不具名知情人士報導，荷蘭半導體設備廠艾司摩爾（ASML）計畫調漲晶片製造機台價格，但台積電（2330）反對。

台股急殺600點！17檔ETF陷貼息 人氣王006208跌1%

受到美光、SK海力士ADR重挫拖累，今（16）日大盤開低走低，下跌逾600點，一度逼近4萬5千點大關， 17檔除息ETF全數呈現貼息狀態，採取半年配、受益人數70萬人的市值型ETF富邦台50（006208）開低走低，跌至238.5元，跌幅逾1%。

快訊／SK海力士ADR殺紅眼！日股狂瀉近2000點 韓股熔斷挫6%

受到SK海力士在美掛牌存託憑證（ADR）暴跌9%影響，日韓股今（16）日開盤一瀉千里，日經225指數殺近2000點，韓國KOSPI指數跌到熔斷重開以後殺近6%，陷入技術性熊市，截稿前跌勢仍在持續中。

日圓兌美元甜甜價拼再現 高盛喊1年內貶向165

日圓兌美元匯價持續在近40年低檔徘徊，選擇權市場顯示，交易員認為日圓仍有進一步走貶空間，甚至可能一路逼近1美元兌165日圓，才會明顯提高日本政府進場干預的機率。對準備赴日旅遊、換匯的哈日族來說，期待的「甜甜價」仍有機會再現。

台積電法說前翻紅漲10元至2450 台股跌330點45300岌岌可危

美股4大指數漲多跌少，台股今（16日）以45511.98點開出，指數大跌119.61點，跌幅0.26％。隨後跌勢擴大，指數下跌330.63點至45300.96點。

13家金控H1大賺4408億元創新高 4家獲利翻倍

台股在6月直闖4萬8千點新高，日均量維持在兆元高檔，有利於壽險實現投資收益，而證券業經紀、自營兩大業務進補，13家金控6月稅後淨利達734.92億元，上半年稅後淨利4408.76億元，年增率達77%，國泰金（2882）6月稅後淨利165.9億元，搶下單月獲利王。

因去紅因素台日無人機業者合作商機大 ACSL積極尋找台灣供應商

日本股票上市的無人機研發與製造商ACSL株式會社代表取締役兼共同執行長早川研介指出，台灣的無人機供應鏈雖然在價格上無法與中國大陸競爭，但公司接的日本自衛隊訂單，因去紅考量，全機沒有使用大陸產品，電池就是由台灣製造，目前與台灣業者正積極接洽多項合作案。

深入追蹤新型債務危機 ETtoday奪新世代金融傳播獎

第九屆新世代金融傳播獎今（15日）公布得獎名單，《東森新媒體ETtoday》深度專題報導《掠奪性放貸成災：新型態債務瘟疫下 被困住的人生》榮獲肯定。