處置股可以買嗎？小資族必懂的分盤交易、圈存門檻與追高風險

記者張家瑋／綜合報導

在台股市場中，當一檔熱門股天天狂飆，往往會吸引大批投資人蜂擁進場。然而，不少小資族常在準備加碼衝刺時，才驚覺系統跳出「額度不足、需要預收款券」的警示，甚至發現股票的撮合時間變長了。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴深入解析股市中的「處置股」制度，讓投資人了解股票為何會被「關禁閉」、交易規則有哪些改變，以及處置股究竟是發財機會，還是一不小心就會賠大錢的恐怖套牢坑。

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，搞懂「處置股」制度。

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節目指出，許多投資人誤以為股票被列為「處置股」，代表公司出現重大問題甚至即將下市，其實並非如此。所謂「處置股」，是當股票短時間內漲跌幅過大、成交量異常放大，或當沖比率過高時，證交所為了降低市場過度投機而祭出的管理措施，可視為替市場強行「降溫」的一種機制。

節目進一步說明，股票一旦遭到處置，交易方式將出現兩大變化。首先是改採「分盤交易」，第一次處置通常改為每5分鐘撮合一次，若再次遭到處置，則可能延長為每20分鐘撮合一次，大幅降低短線交易速度。其次則是提高交易門檻，部分交易需採取「預收款券（圈存）」制度，也就是投資人在下單前必須先準備足額資金，無法再像一般股票採T+2交割方式，藉此降低過度槓桿與投機交易。

主持人提醒，第一次處置時，若單筆買進未達10張、當日累積未達30張，仍可維持一般交割方式；但若超過限制，就必須先完成圈存才能買。若股票進入第二次處置階段，無論買賣張數大小，甚至零股交易，都必須先完成匯款才能委託交易，限制明顯更加嚴格。

▲股票「關禁閉」的三大指標，包含短期累積漲跌幅過大、成交量異常放大及當沖比率過高。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

節目指出，證交所是否啟動注意或處置措施，主要觀察三項指標，包括短期累積漲跌幅過大、成交量異常放大，以及週轉率、當沖比率過高。其中，高當沖比例已成為近年最常見的處置原因之一，若股票長期充斥短線交易，甚至可能延長處置期間，就是希望市場能降溫。

節目也分析市場對處置股最常見的兩種走勢。一種是市場俗稱的「越關越大隻」，由於圈存制度提高交易門檻，部分短線投機資金退出後，若基本面與市場題材仍強，大戶反而可能用較少資金推升股價，讓股票在處置期間持續創高；另一種則是「出獄即巔峰」，當市場熱度退燒或主力趁處置期間拉抬出貨，股票恢復正常交易後，反而可能出現快速修正，成為不少投資人追高套牢的原因。

節目最後提醒，處置股並非不能投資，但波動與風險通常遠高於一般股票。如果想進場，應優先確認公司是否具備基本面與獲利支撐，同時觀察籌碼是否穩定、大戶是否持續布局，更重要的是避免抱持短線投機心態追逐熱門股。當市場出現異常熱絡時，理解處置制度背後的意義，比盲目追逐飆股，更有助於在高波動行情中保護自己的資產。