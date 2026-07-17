ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

處置股可以買嗎？小資族必懂的分盤交易、圈存門檻與追高風險

記者張家瑋／綜合報導

在台股市場中，當一檔熱門股天天狂飆，往往會吸引大批投資人蜂擁進場。然而，不少小資族常在準備加碼衝刺時，才驚覺系統跳出「額度不足、需要預收款券」的警示，甚至發現股票的撮合時間變長了。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴深入解析股市中的「處置股」制度，讓投資人了解股票為何會被「關禁閉」、交易規則有哪些改變，以及處置股究竟是發財機會，還是一不小心就會賠大錢的恐怖套牢坑。

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，搞懂「處置股」制度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

節目指出，許多投資人誤以為股票被列為「處置股」，代表公司出現重大問題甚至即將下市，其實並非如此。所謂「處置股」，是當股票短時間內漲跌幅過大、成交量異常放大，或當沖比率過高時，證交所為了降低市場過度投機而祭出的管理措施，可視為替市場強行「降溫」的一種機制。

節目進一步說明，股票一旦遭到處置，交易方式將出現兩大變化。首先是改採「分盤交易」，第一次處置通常改為每5分鐘撮合一次，若再次遭到處置，則可能延長為每20分鐘撮合一次，大幅降低短線交易速度。其次則是提高交易門檻，部分交易需採取「預收款券（圈存）」制度，也就是投資人在下單前必須先準備足額資金，無法再像一般股票採T+2交割方式，藉此降低過度槓桿與投機交易。

主持人提醒，第一次處置時，若單筆買進未達10張、當日累積未達30張，仍可維持一般交割方式；但若超過限制，就必須先完成圈存才能買。若股票進入第二次處置階段，無論買賣張數大小，甚至零股交易，都必須先完成匯款才能委託交易，限制明顯更加嚴格。

▲▼ 不管啦！給我錢。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

▲股票「關禁閉」的三大指標，包含短期累積漲跌幅過大、成交量異常放大及當沖比率過高。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

節目指出，證交所是否啟動注意或處置措施，主要觀察三項指標，包括短期累積漲跌幅過大、成交量異常放大，以及週轉率、當沖比率過高。其中，高當沖比例已成為近年最常見的處置原因之一，若股票長期充斥短線交易，甚至可能延長處置期間，就是希望市場能降溫。

節目也分析市場對處置股最常見的兩種走勢。一種是市場俗稱的「越關越大隻」，由於圈存制度提高交易門檻，部分短線投機資金退出後，若基本面與市場題材仍強，大戶反而可能用較少資金推升股價，讓股票在處置期間持續創高；另一種則是「出獄即巔峰」，當市場熱度退燒或主力趁處置期間拉抬出貨，股票恢復正常交易後，反而可能出現快速修正，成為不少投資人追高套牢的原因。

節目最後提醒，處置股並非不能投資，但波動與風險通常遠高於一般股票。如果想進場，應優先確認公司是否具備基本面與獲利支撐，同時觀察籌碼是否穩定、大戶是否持續布局，更重要的是避免抱持短線投機心態追逐熱門股。當市場出現異常熱絡時，理解處置制度背後的意義，比盲目追逐飆股，更有助於在高波動行情中保護自己的資產。

►主動式ETF威力爆發！定期定額2.0實測半年　00981A狂漲60% 

►營收創高卻沒賺？破解股市三大混淆詞　拒當接盤俠 

►盤點2026年前五月最強ETF TOP10　冠軍飆破115%輾壓大盤 

關鍵字： 處置股台股圈存分盤交易飆股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧飲料店打工　學台灣人厭世講：歡迎光臨

推薦閱讀

台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔5%　拖累台指期夜盤大跌900點

台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔5%　拖累台指期夜盤大跌900點

台積電（2330）今（16）日舉行第2季財報法說會，市場本預計能夠一人救全村，豈料亮眼財報市場不領期，美股ADR盤前甫開盤直接殺低，一度重挫逾5%，也拖累台指期夜盤開盤一小時後一度大跌至逾900點，跌破45K。

2026-07-16 16:29
台積電魏哲家談三星、英特爾競爭　笑回「選夥伴不是去7-11買牛奶」

台積電魏哲家談三星、英特爾競爭　笑回「選夥伴不是去7-11買牛奶」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日舉行法說會，法人也針對三星、英特爾積極搶攻先進製程市場提問，台積電董事長魏哲家則表示，半導體產業沒有捷徑可走，真正決定勝負的仍是技術、製造能力與客戶信任。他更以「選技術合作夥伴不是到7-11買牛奶」比喻，強調先進製程量產需要長時間累積，並非隨時可以更換供應商。

2026-07-16 15:15
日電貿單月獲利提前開獎年增1555%　股價連7跌摔掉4成

日電貿單月獲利提前開獎年增1555%　股價連7跌摔掉4成

被動元件代理龍頭日電貿（3090）連7 個交易日收跌，跌掉39%，成盤面最弱個股之一，而由於股價波動大，今日（16日）提前公布獲利，6月自結單月稅後純益5.96億元，比去年同期成長1555.56%。

2026-07-16 17:52
被動元件跌太兇！　信昌電單月獲利提前開獎年增169%

被動元件跌太兇！　信昌電單月獲利提前開獎年增169%

被動元件爆逃難潮，類股股價連袂走跌，信昌電（6173）近二周交易日從史高362.5元至今跌掉4成，股價波動大，被要求今（16日）提前公告獲利，公司自結6月單月稅後純益1.32億元，比去年同期成長169%。

2026-07-16 16:01
南韓「金融F4」出手救市！槓桿ETF急踩煞車　保證金升3倍

南韓「金融F4」出手救市！槓桿ETF急踩煞車　保證金升3倍

南韓股市劇烈震盪，高槓桿交易風險快速升高，市場傳出最多約46萬個帳戶遭券商強制平倉，南韓政府16日宣布暫停推出新的單一個股槓桿ETF及ETN，並把交易前須存入帳戶的保證金提高3倍，同時全面禁止相關產品廣告，藉此抑制散戶追逐高風險商品。

2026-07-16 15:57
快訊／台積電Q2創高市場竟不領情！　美股夜盤急摔2%

快訊／台積電Q2創高市場竟不領情！　美股夜盤急摔2%

晶圓代工龍頭台積電今（16）日舉行法說會並公佈2026年第二季財務報告，雖單季獲利創高，但市場不領情，美股夜盤直線下殺，重摔逾2%。

2026-07-16 14:21
快訊／台積電Q2每股暴賺27.25元破紀錄　毛利率67.7%優於預期

快訊／台積電Q2每股暴賺27.25元破紀錄　毛利率67.7%優於預期

晶圓代工龍頭台積電今（16）日舉行法說會並公佈2026年第二季財務報告，合併營收約新台幣1兆2,703億8千萬元，稅後純益約新台幣7,065億6千萬元，每股盈餘為新台幣27.25元（折合美國存託憑證每單位為4.31美元），寫下史上最強單季紀錄。

2026-07-16 13:41
國泰金高層大風吹！劉上旗接投信總座　84歲陳祖培復出銀行

國泰金高層大風吹！劉上旗接投信總座　84歲陳祖培復出銀行

國泰投信因利害關係人投資違規案，引發一連串高層人事異動，國泰世華銀前董事長郭明鑑、國泰投信前總經理張雍川皆因此相繼請辭，國泰金（2882）今（16）日宣布國泰投信副董劉上旗辭任，接任國泰投信總經理；現年84歲的國泰世華銀前董事長陳祖培則回鍋接下金控、銀行董事職務。

2026-07-16 17:22
中聯油脂吞1.7億重罰　公司喊「現金流充裕、短期營運無礙」

中聯油脂吞1.7億重罰　公司喊「現金流充裕、短期營運無礙」

中聯油脂大豆沙拉油爆出苯駢芘超標，延遲通報、追查資訊不實及漏報下架批次等情節接連曝光，累計裁罰金額達1億7120萬元。中聯油脂今（16）日發布重大訊息強調，公司「現金流充裕、短期營運無礙」，相關罰款短期內不致對整體現金流量構成重大影響。

2026-07-16 17:08
快訊／台積電魏哲家宣布加碼投資美國千億美元　台灣也要新增13座廠

快訊／台積電魏哲家宣布加碼投資美國千億美元　台灣也要新增13座廠

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日召開法說會，因應AI長期需求，台積電持續擴大全球產能布局。董事長魏哲家表示，將新增1000億美元投資美國，預計興建四座2奈米及更先進製程晶圓廠，以及先進封裝廠；台灣未來數年也將新增13座先進製程及先進封裝廠，持續作為全球最重要的製造基地。

2026-07-16 14:47

讀者迴響

熱門新聞

半導體業炸鍋！3大記憶體晶片商同日被搜查

台積電法說變法會！　期貨夜盤跌51元

台指期夜盤下殺1227點　費半也崩2.74%

AI泡沫？　美股收黑、費半跌531點

「魏哲家在憋秘密」　財經粉專：有點趣味

一早被錢砸醒！　政府今發4萬「沒申請充公」

李在明10月才設債務專線　胡采蘋：地獄朝鮮

台積電291萬股民注意！　財務長喊話：現金股息發放力度會加大

少子化與缺工加速進入機器人時代　黃志芳：日本高端實力值得學習合作

機器人竟幫人類找到工作　紅遍全球的東京咖啡店背後是真人

台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔5%　拖累台指期夜盤大跌900點

台積電法說股價崩到「變法會」　分析師揪出3年規律喊「震盪是買點」

世聯倉運領先佈局第五座國際物流中心　攜手喜提達插旗台中工業區

富邦金控打造幸福職場實踐員工照護承諾　升級結婚補助福利、陪伴同仁迎接人生重要時刻

處置股可以買嗎？分盤交易、圈存門檻與追高風險

跌太兇也有事！3檔「抓去關」新名單　明起處置到7／29

日電貿單月獲利提前開獎年增1555%　股價連7跌摔掉4成

00929年化配息率直衝15.46%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366