日圓兌美元甜甜價拼再現　高盛喊1年內貶向165

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日圓兌美元匯價持續在近40年低檔徘徊，選擇權市場顯示，交易員認為日圓仍有進一步走貶空間，甚至可能一路逼近1美元兌165日圓，才會明顯提高日本政府進場干預的機率。對準備赴日旅遊、換匯的哈日族來說，期待的「甜甜價」仍有機會再現。

彭博報導，美元兌日圓目前已接近數十年高點，但選擇權定價顯示，市場仍能接受日圓再貶約1.6％至165附近。日本政府雖多次警告，必要時不排除再度出手穩定匯市，不過相關指標顯示，交易員並未大舉押注官方會在短期內立即干預。

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日本政府先前曾進場支撐日圓，動用近740億美元干預匯市，一度帶動日圓強勢反彈，但升勢很快消退。官員此後持續透過口頭警告牽制市場，強調將密切關注過度及無序的匯率波動。

觀察一週期風險逆轉指標，日圓買權目前仍較賣權呈現溢價，反映市場仍在提防日本政府突然出手，導致日圓快速升值。不過，相關溢價已遠低於先前干預臆測升溫時的極端水準，顯示市場對短期干預風險的戒心正在下降。

隱含波動率也傳遞相同訊號。美元兌日圓一週期避險成本已降至4月干預後的一半以下，並接近近4年低點，代表交易員認為未來數日出現劇烈波動或官方干預的機率偏低。

選擇權到期部位則大量集中在美元兌日圓162至164區間，顯示市場已為日圓繼續走弱預作布局。部分交易員認為，165可能成為日本政府提高警戒，甚至考慮進場的關鍵價位。

高盛近期也將未來一年美元兌日圓預測由155上調至165。高盛指出，除非美國經濟成長前景明顯惡化，或日本央行採取更積極的貨幣政策，否則美日利差仍會持續支撐美元、壓抑日圓。

美國與日本的利率差距，是日圓長期承壓的主要原因。投資人可借入低利率日圓，再投入殖利率較高的美元資產，套利交易因而持續推升美元兌日圓。

自5月初以來，美日兩年期公債殖利率差再度擴大，美元兌日圓也同步走高。排除短期干預雜訊的一年期風險逆轉指標，更出現2022年底以來首次小幅看多美元的訊號。

儘管日本即將迎來國定假日，部分市場人士認為假日期間交易量較低，可能成為政府進場干預的時機，但短天期選擇權並未反映日圓即將大幅反彈，市場主流看法仍偏向日圓短線維持弱勢。

不過，165並非日本政府明確公布的干預防線，匯市是否出手仍取決於貶值速度、波動幅度及市場秩序。日圓若短時間急貶，官方仍可能提前採取行動，換匯民眾及投資人仍須留意匯率快速反轉風險。