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台積電估Q3營收季增12％　今年資本支出上修600至640億美元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日召開法說會，在AI需求持續強勁帶動下，公司不僅將2026年資本支出大幅上修至600億至640億美元，也同步調升全年美元營收成長展望至逾40%，並強調2奈米（N2）、未來A14製程及先進封裝需求皆十分強勁，顯示AI長期成長趨勢並未改變。

台積電表示，第三季美元營收預估介於446億至458億美元，以中間值計算約季增12%，毛利率預估65%至67%，較第二季略降，主因是2奈米進入量產初期，將造成約3至4個百分點的毛利率稀釋。不過，公司指出，強勁的先進製程需求，加上持續改善生產效率、提升產能利用率，可望抵銷大部分影響。

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展望下半年，台積電指出，除了2奈米量產初期對毛利率造成3至4個百分點影響外，海外晶圓廠陸續投產，也將在未來數年帶來2%至4%的毛利率稀釋。不過，先進製程需求持續強勁，加上生產效率提升及成本優化，公司仍有信心維持長期獲利能力。

財務長黃仁昭表示，較高的資本支出通常代表未來數年更大的成長機會。隨著AI、5G與高效能運算（HPC）需求持續增加，公司決定將2026年資本支出由原先520億至560億美元，大幅提高至600億至640億美元，以支援客戶長期需求。

在資本支出配置方面，約70%至80%將投入先進製程，約10%投入特殊製程，其餘10%至20%則用於先進封裝、測試、光罩及其他項目。台積電也強調，已提前與設備供應商合作，不論景氣循環如何，都不預期產能擴充會遭遇瓶頸。

針對AI市場展望，台積電指出，目前AI需求依舊非常強勁，雲端服務供應商（CSP）持續釋出長期需求訊號，公司對AI多年成長趨勢仍深具信心，因此將2026年美元營收成長預估，由原先30%以上進一步上修至「略高於40%」。

關鍵字： 台積電

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