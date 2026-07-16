快訊／台股收跌6.61點、創3個月低量　台積電漲30元收最高2470

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（16日）開低走低，惟在台積電（2330）助攻收今日最高2470元，加權指數終場跌勢收斂至下跌6.61點，以45624.98點作收，跌幅0.01％，成交量9008.38億元，則是創下三個月以來低量。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大跌119.61點開出，指數開低走低，盤中最高達45855.02點，最低44970.64點，終場收在45624.98點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到2470元，漲幅1.23％；鴻海（2317）上漲3.5元至242.5元；聯發科（2454）下跌40元至3700元；廣達（2382）下跌13.5元來到352元；長榮（2603）上漲0.5元至200元。

今天漲幅前5名個股為巨大（9921）上漲8元，漲幅10％；利奇（1517）上漲1.1元，漲幅10％；宏璟（2527）上漲4.5元，漲幅9.99％；迅杰（6243）上漲4.35元，漲幅9.98％；希華（2484）上漲8.1元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為統領（2910）下跌2.7元，跌幅10％；台勝科（3532）下跌52元，跌幅9.94％；華新科（2492）下跌37.5元，跌幅9.89％；南電（8046）下跌140元，跌幅9.89％；光鼎（6226）下跌2.75元，跌幅9.89％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 巨大（9921） 88.0 ▲8.0 ▲10.0％ 利奇（1517） 12.1 ▲1.1 ▲10.0％ 宏璟（2527） 49.55 ▲4.5 ▲9.99％ 迅杰（6243） 47.95 ▲4.35 ▲9.98％ 希華（2484） 89.6 ▲8.1 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 統領（2910） 24.3 ▼2.7 ▼10.0％ 台勝科（3532） 471.0 ▼52.0 ▼9.94％ 華新科（2492） 341.5 ▼37.5 ▼9.89％ 南電（8046） 1275.0 ▼140.0 ▼9.89％ 光鼎（6226） 25.05 ▼2.75 ▼9.89％

資料來源：證交所