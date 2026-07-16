快訊／台股收跌6.61點、創3個月低量　台積電漲30元收最高2470

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（16日）開低走低，惟在台積電（2330）助攻收今日最高2470元，加權指數終場跌勢收斂至下跌6.61點，以45624.98點作收，跌幅0.01％，成交量9008.38億元，則是創下三個月以來低量。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大跌119.61點開出，指數開低走低，盤中最高達45855.02點，最低44970.64點，終場收在45624.98點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到2470元，漲幅1.23％；鴻海（2317）上漲3.5元至242.5元；聯發科（2454）下跌40元至3700元；廣達（2382）下跌13.5元來到352元；長榮（2603）上漲0.5元至200元。
今天漲幅前5名個股為巨大（9921）上漲8元，漲幅10％；利奇（1517）上漲1.1元，漲幅10％；宏璟（2527）上漲4.5元，漲幅9.99％；迅杰（6243）上漲4.35元，漲幅9.98％；希華（2484）上漲8.1元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為統領（2910）下跌2.7元，跌幅10％；台勝科（3532）下跌52元，跌幅9.94％；華新科（2492）下跌37.5元，跌幅9.89％；南電（8046）下跌140元，跌幅9.89％；光鼎（6226）下跌2.75元，跌幅9.89％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|巨大（9921）
|88.0
|▲8.0
|▲10.0％
|利奇（1517）
|12.1
|▲1.1
|▲10.0％
|宏璟（2527）
|49.55
|▲4.5
|▲9.99％
|迅杰（6243）
|47.95
|▲4.35
|▲9.98％
|希華（2484）
|89.6
|▲8.1
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|統領（2910）
|24.3
|▼2.7
|▼10.0％
|台勝科（3532）
|471.0
|▼52.0
|▼9.94％
|華新科（2492）
|341.5
|▼37.5
|▼9.89％
|南電（8046）
|1275.0
|▼140.0
|▼9.89％
|光鼎（6226）
|25.05
|▼2.75
|▼9.89％
資料來源：證交所
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