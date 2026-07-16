台積電魏哲家談三星、英特爾競爭　笑回「選夥伴不是去7-11買牛奶」

▲台積電今日舉行法說會。（圖／記者高兆麟攝）



記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日舉行法說會，法人也針對三星、英特爾積極搶攻先進製程市場提問，台積電董事長魏哲家則表示，半導體產業沒有捷徑可走，真正決定勝負的仍是技術、製造能力與客戶信任。他更以「選技術合作夥伴不是到7-11買牛奶」比喻，強調先進製程量產需要長時間累積，並非隨時可以更換供應商。

針對法人提問競爭對手近況，包括傳出英特爾18A製程良率提升、積極爭取AI晶片訂單，以及三星持續擴大先進製程布局。魏哲家不改幽默本色，笑說「我在韓國的一位競爭對手賺了很多錢，我很羨慕；另一位美國競爭對手則得到美國政府大力支持。」但他也透露，台積電同樣獲得政府支持，只是未曾公開說明。

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不過，魏哲家強調，政府補助終究只是「錦上添花」，半導體產業最終仍要回歸基本面，「30、40年來始終沒有改變的，就是技術、製造能力與客戶信任，這也是台積電持續贏得客戶的重要原因。」

他進一步指出，先進製程的選擇與量產並非消費品採購，「不是像去7-11買牛奶，這家不喜歡就換另一家。」客戶必須經過共同開發、驗證與實際量產，才能了解哪一家技術最適合自身產品，因此技術合作關係建立後，不可能輕易更換。

談及市場競爭，魏哲家表示，目前半導體產業確實受到地緣政治、政府政策及關稅等因素影響，但台積電看待競爭的核心始終沒有改變，就是思考「客戶能從台積電得到什麼」。

他更自信表示，「不管外界怎麼說，有一件事是肯定的，我的公司能保證幫客戶賺大錢。」此話一出，也引發現場法人一陣笑聲。

魏哲家最後指出，他經常向客戶表示，感謝選擇台積電，但更重要的是建立長期合作與互信關係，唯有雙方共同投入、共同成長，才能創造最大的商業價值與雙贏成果。

