快訊／台積電魏哲家宣布加碼投資美國千億美元　擴充2奈米製程

▲台積電今日舉行法說會，圖中為董事長魏哲家。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日召開法說會，因應AI長期需求，台積電持續擴大全球產能布局。董事長魏哲家表示，將新增1000億美元投資美國，預計興建四座2奈米及更先進製程晶圓廠，以及先進封裝廠；台灣未來數年也將新增13座先進製程及先進封裝廠，持續作為全球最重要的製造基地。

成熟製程方面，台積電表示，策略並未改變，仍聚焦高附加價值市場，包括日本JASM布局CMOS影像感測器、德國ESMC布局車用及工業應用；至於一般消費性成熟製程需求仍相對疲弱，因此將持續聚焦高價值應用。

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在技術藍圖方面，台積電透露，下一世代A14製程研發進度順利，目前內部測試結果符合預期，已獲得智慧手機及AI HPC客戶高度興趣，客戶設計導入進度甚至超前規劃。A14預計2027年開始試產、2028年量產，相較N2可提供10%至15%的效能提升，或在相同性能下降低25%至30%功耗，晶片密度提升近20%。

此外，A14家族後續還將推出A13及A12版本，分別預計於2029年量產，透過持續優化設計與供電架構，進一步提升效能及能源效率，延續台積電先進製程技術領先地位。