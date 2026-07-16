反指標女神才喊「熊市開啟」！10分鐘後網笑歪：那指翻紅了

▲反指標女神巴逆逆。（圖／翻攝自臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經網紅「巴逆逆」16日凌晨在Threads發文「熊市正式開啟」，沒想到貼文發布沒多久，那斯達克指數隨即翻紅，市場走勢與她的判斷完全相反。由於她過去多次發表看法後，行情就出現反轉，這次又迅速「應驗」，讓大批網友湧入留言朝聖，笑稱她的反指標能力已經從台股進階到全球市場。

巴逆逆日前在Threads簡短寫下「熊市正式開啟」，立即引起投資人關注。有人特地在留言區記錄，她是在凌晨0時42分發文，想觀察當下股價及後續變化，沒想到不久後就有人回報，「10分鐘後，那斯達克翻紅」，市場更一度出現明顯反彈。

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眼看行情迅速反轉，網友紛紛留言，「訊號出現了，要反轉了」、「講話的當下馬上彈一根上來，果然先知」、「突然V起來」、「這根本是官方認證反指標，大家想找底部，直接看妳發文就好」、「你的反指標已經進階到全球性了嗎？」

還有人笑稱，「原本睡不著，謝謝女神，可以放心吃鹹酥雞、安心追劇了」、「以前朋友跟我說股市明燈巴逆逆，我還不認識，最近連續觀察，我信教了」、「嚴重懷疑所有亞洲操盤手都在追蹤妳」、「不怕巴神錯百次，只怕巴神對這次。」

不過也有網友提醒，熊市通常有一定定義，不能只憑單日下跌判斷，並指出市場融資籌碼混亂、部分投資人已提高現金水位，後續仍須觀察重要支撐是否跌破。有人直言，「季線破了才可能進入熊市」、「系統性風險漸漸靠近，多空各自安好。」