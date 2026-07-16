ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

反指標女神才喊「熊市開啟」！10分鐘後網笑歪：那指翻紅了

▲▼反指標女神巴逆逆突失聯！網憂心留言灌爆。（圖／翻攝自臉書）

▲反指標女神巴逆逆。（圖／翻攝自臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經網紅「巴逆逆」16日凌晨在Threads發文「熊市正式開啟」，沒想到貼文發布沒多久，那斯達克指數隨即翻紅，市場走勢與她的判斷完全相反。由於她過去多次發表看法後，行情就出現反轉，這次又迅速「應驗」，讓大批網友湧入留言朝聖，笑稱她的反指標能力已經從台股進階到全球市場。

巴逆逆日前在Threads簡短寫下「熊市正式開啟」，立即引起投資人關注。有人特地在留言區記錄，她是在凌晨0時42分發文，想觀察當下股價及後續變化，沒想到不久後就有人回報，「10分鐘後，那斯達克翻紅」，市場更一度出現明顯反彈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

眼看行情迅速反轉，網友紛紛留言，「訊號出現了，要反轉了」、「講話的當下馬上彈一根上來，果然先知」、「突然V起來」、「這根本是官方認證反指標，大家想找底部，直接看妳發文就好」、「你的反指標已經進階到全球性了嗎？」

還有人笑稱，「原本睡不著，謝謝女神，可以放心吃鹹酥雞、安心追劇了」、「以前朋友跟我說股市明燈巴逆逆，我還不認識，最近連續觀察，我信教了」、「嚴重懷疑所有亞洲操盤手都在追蹤妳」、「不怕巴神錯百次，只怕巴神對這次。」

不過也有網友提醒，熊市通常有一定定義，不能只憑單日下跌判斷，並指出市場融資籌碼混亂、部分投資人已提高現金水位，後續仍須觀察重要支撐是否跌破。有人直言，「季線破了才可能進入熊市」、「系統性風險漸漸靠近，多空各自安好。」

在 Threads 查看

關鍵字： 巴逆逆熊市反指標美股台股那斯達克

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【恐怖對峙畫面】美籍男涉殺音樂教室老闆　警連開4槍制伏

推薦閱讀

台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔5%　拖累台指期夜盤大跌900點

台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔5%　拖累台指期夜盤大跌900點

台積電（2330）今（16）日舉行第2季財報法說會，市場本預計能夠一人救全村，豈料亮眼財報市場不領期，美股ADR盤前甫開盤直接殺低，一度重挫逾5%，也拖累台指期夜盤開盤一小時後一度大跌至逾900點，跌破45K。

2026-07-16 16:29
台積電魏哲家談三星、英特爾競爭　笑回「選夥伴不是去7-11買牛奶」

台積電魏哲家談三星、英特爾競爭　笑回「選夥伴不是去7-11買牛奶」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日舉行法說會，法人也針對三星、英特爾積極搶攻先進製程市場提問，台積電董事長魏哲家則表示，半導體產業沒有捷徑可走，真正決定勝負的仍是技術、製造能力與客戶信任。他更以「選技術合作夥伴不是到7-11買牛奶」比喻，強調先進製程量產需要長時間累積，並非隨時可以更換供應商。

2026-07-16 15:15
日電貿單月獲利提前開獎年增1555%　股價連7跌摔掉4成

日電貿單月獲利提前開獎年增1555%　股價連7跌摔掉4成

被動元件代理龍頭日電貿（3090）連7 個交易日收跌，跌掉39%，成盤面最弱個股之一，而由於股價波動大，今日（16日）提前公布獲利，6月自結單月稅後純益5.96億元，比去年同期成長1555.56%。

2026-07-16 17:52
被動元件跌太兇！　信昌電單月獲利提前開獎年增169%

被動元件跌太兇！　信昌電單月獲利提前開獎年增169%

被動元件爆逃難潮，類股股價連袂走跌，信昌電（6173）近二周交易日從史高362.5元至今跌掉4成，股價波動大，被要求今（16日）提前公告獲利，公司自結6月單月稅後純益1.32億元，比去年同期成長169%。

2026-07-16 16:01
南韓「金融F4」出手救市！槓桿ETF急踩煞車　保證金升3倍

南韓「金融F4」出手救市！槓桿ETF急踩煞車　保證金升3倍

南韓股市劇烈震盪，高槓桿交易風險快速升高，市場傳出最多約46萬個帳戶遭券商強制平倉，南韓政府16日宣布暫停推出新的單一個股槓桿ETF及ETN，並把交易前須存入帳戶的保證金提高3倍，同時全面禁止相關產品廣告，藉此抑制散戶追逐高風險商品。

2026-07-16 15:57
快訊／台積電Q2創高市場竟不領情！　美股夜盤急摔2%

快訊／台積電Q2創高市場竟不領情！　美股夜盤急摔2%

晶圓代工龍頭台積電今（16）日舉行法說會並公佈2026年第二季財務報告，雖單季獲利創高，但市場不領情，美股夜盤直線下殺，重摔逾2%。

2026-07-16 14:21
快訊／台積電Q2每股暴賺27.25元破紀錄　毛利率67.7%優於預期

快訊／台積電Q2每股暴賺27.25元破紀錄　毛利率67.7%優於預期

晶圓代工龍頭台積電今（16）日舉行法說會並公佈2026年第二季財務報告，合併營收約新台幣1兆2,703億8千萬元，稅後純益約新台幣7,065億6千萬元，每股盈餘為新台幣27.25元（折合美國存託憑證每單位為4.31美元），寫下史上最強單季紀錄。

2026-07-16 13:41
國泰金高層大風吹！劉上旗接投信總座　84歲陳祖培復出銀行

國泰金高層大風吹！劉上旗接投信總座　84歲陳祖培復出銀行

國泰投信因利害關係人投資違規案，引發一連串高層人事異動，國泰世華銀前董事長郭明鑑、國泰投信前總經理張雍川皆因此相繼請辭，國泰金（2882）今（16）日宣布國泰投信副董劉上旗辭任，接任國泰投信總經理；現年84歲的國泰世華銀前董事長陳祖培則回鍋接下金控、銀行董事職務。

2026-07-16 17:22
中聯油脂吞1.7億重罰　公司喊「現金流充裕、短期營運無礙」

中聯油脂吞1.7億重罰　公司喊「現金流充裕、短期營運無礙」

中聯油脂大豆沙拉油爆出苯駢芘超標，延遲通報、追查資訊不實及漏報下架批次等情節接連曝光，累計裁罰金額達1億7120萬元。中聯油脂今（16）日發布重大訊息強調，公司「現金流充裕、短期營運無礙」，相關罰款短期內不致對整體現金流量構成重大影響。

2026-07-16 17:08
快訊／台積電魏哲家宣布加碼投資美國千億美元　台灣也要新增13座廠

快訊／台積電魏哲家宣布加碼投資美國千億美元　台灣也要新增13座廠

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日召開法說會，因應AI長期需求，台積電持續擴大全球產能布局。董事長魏哲家表示，將新增1000億美元投資美國，預計興建四座2奈米及更先進製程晶圓廠，以及先進封裝廠；台灣未來數年也將新增13座先進製程及先進封裝廠，持續作為全球最重要的製造基地。

2026-07-16 14:47

讀者迴響

熱門新聞

一早被錢砸醒！　政府今發4萬「沒申請充公」

記憶體股又集體大跌　阮慕驊示警：前所未見

台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔5%　拖累台指期夜盤大跌900點

跌太兇也有事！3檔「抓去關」新名單　明起處置到7／29

快訊／SK海力士ADR殺紅眼！日股狂瀉近2000點　韓股熔斷挫6%

黃仁勳現身日本秋葉原！重逢30年前救命恩人

陸廠長鑫存儲IPO震垮SK海力士股價　台廠記憶體殺聲隆隆一片綠

3檔「抓去關」新名單　被動元件信昌電明起關到7／30

台股急殺600點！17檔ETF陷貼息　人氣王006208跌1%

快訊／台積電魏哲家宣布加碼投資美國千億美元　台灣也要新增13座廠

快訊／台積電Q2每股暴賺27.25元破紀錄　毛利率67.7%優於預期

通膨降溫加財報利多　美股3大指數收紅

台灣虎航狠砍「薑母鴨航線」　女董座逆風突圍

辜仲立二公子罕見露面！陪廚神網紅吃遍台灣　豪宅酒窖驚艷曝光

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

徐漢涉貪仍拿甲等考績！中油：已撤銷重評

台積電今法說　外資看好目標3800元

「擁4000萬想退休」不敢跟爸媽說！網勸先搬走

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366