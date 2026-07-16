南韓46萬戶爆倉！槓桿ETF急踩煞車　保證金升3倍





▲近期KOSPI指數大幅下跌，韓國政府檢討槓桿ETF法規。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

南韓股市劇烈震盪，高槓桿交易風險快速升高，市場傳出最多約46萬個帳戶遭券商強制平倉，南韓政府16日宣布暫停推出新的單一個股槓桿ETF及ETN，並把交易前須存入帳戶的保證金提高3倍，同時全面禁止相關產品廣告，藉此抑制散戶追逐高風險商品。

根據《朝鮮日報》報導，南韓政府決定暫停核准新的單一個股槓桿ETF及ETN，投資門檻也從目前1,000萬韓元提高至3000萬韓元，約由新台幣22萬元增至66萬元，並禁止業者刊登相關廣告。

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南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲16日在首爾銀行聯合會大樓召開聯合市場情勢檢討會議，與南韓央行總裁申鉉松、金融委員會主席李億遠及金融監督院院長李燦進，共同討論單一個股槓桿商品補充管理措施。

外電報導，截至7月13日，南韓市場約有120萬個槓桿交易帳戶跌破維持保證金門檻，其中約32萬至46萬個帳戶遭券商強制平倉，也就是俗稱的「爆倉」。部分投資人除本金大幅縮水外，還可能面臨追繳款項。

南韓金融投資協會資料顯示，7月1日至10日強制平倉金額累計達4258億韓元，約新台幣94億元，其中7月9日單日斷頭金額達1422億韓元，約新台幣31億元，創歷來單日第4高。

單一個股槓桿ETF多數連結三星電子與SK海力士，透過衍生性金融商品放大個股每日漲跌幅。標的股票上漲時，商品報酬可同步放大；行情反轉時，虧損也會成倍增加。

部分產品跌幅已明顯超過標的股票。以追蹤SK海力士的單一個股槓桿ETF為例，價格一度較6月高點下跌逾6成，三星電子相關槓桿商品也曾自高點回落超過6成，大量押注半導體行情的散戶因此承受沉重損失。

南韓金融委員會主席李億遠接受廣播訪問時表示，單一個股槓桿ETF本質上屬於高風險商品，主管機關已向投資人說明風險，後續也會密切檢查產品運作情況並檢討改善措施。

既有產品不暫停

不過，李億遠未主張直接暫停既有產品交易。他指出，貿然停止交易可能對市場造成更大副作用，因此政策方向鎖定暫停新商品、提高投資門檻及限制行銷，而非全面關閉既有部位。

《路透社》報導，南韓單一個股槓桿ETF多數與三星電子及SK海力士連動，由於兩家公司合計占KOSPI指數權重超過一半，相關商品集中追逐大型科技股，容易在行情反轉時同步觸發賣壓，放大指數波動。

槓桿ETF為維持固定倍數，每日都須重新調整部位，股價上漲時追買、下跌時減碼。在市場急跌期間，大量基金同時賣出，可能形成愈跌愈賣的循環，進一步加劇三星電子、SK海力士及KOSPI指數震盪。

韓股陷技術性熊市

南韓KOSPI指數16日盤中一度重挫逾6％，距今年高點已跌逾26%，陷入技術性熊市，導致高槓桿商品風險再次成為市場焦點。儘管指數今年以來累積表現仍居全球主要股市前段班，高檔劇烈震盪已引起監管機關警戒。

線上交易平台Exness資深金融市場策略師趙仁基表示，主管機關出手是在修正先前的政策錯誤，後續措施可能包括收緊槓桿倍數、強化散戶適合度審查，或針對相關商品設置與波動率連動的熔斷機制。

趙仁基指出，政策公布初期可能促使投資人趕在新制實施前退場，短線反而加劇市場波動；但從長期來看，收緊高風險商品管理有助提升市場公信力。

南韓金融監管機關今年6月曾罕見公開認錯，坦言過去核准單一個股槓桿商品時過於倉促。相關ETF也推升散戶借款投入股市的規模，截至5月底已達60兆韓元，約新台幣1.3兆元，創下歷史新高。