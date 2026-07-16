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星展銀估今年台灣GDP成長率9.4%　Q3年增率見頂約10%

▲▼星展銀行,DBS。（圖／資料照）

▲星展集團估今年台灣GDP年增率9.4%。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

星展銀行舉辦第三季經濟展望線上記者會，該集團資深經濟學家馬鐵英分析，AI是推動台灣景氣循環的重要核心動能，上半年在AI超級循環帶動下，出口、投資及企業活動維持熱絡，經濟保持穩健擴張，展望下半年，隨著AI投資動能由高峰逐步回歸常態，台灣經濟可望轉向較具永續性的成長軌道，維持今（2026）年台灣GDP成長率9.4%的預測，預估第三季GDP年增率仍可望維持約10%，第四季則逐步放緩至約4%。

馬鐵英指出， AI市場需在長期成長潛力與短期不確定性之間取得平衡。目前AI技術仍處於快速演進階段，第一波成長主要由生成式AI（Generative AI）帶動；下一階段則可望由代理型AI（Agentic AI）及實體AI（Physical AI）接續推動。未來AI應用將由內容生成逐步延伸至自主工作流程、企業自動化、智慧製造及機器人等更廣泛領域。

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AI投資熱潮亦持續受到戰略需求支撐，各國政府、雲端服務供應商（Hyperscalers）及大型企業均積極建構AI能力，以維持全球科技競爭優勢。因此，即使短期內AI商業模式仍存在不確定性，競爭壓力與地緣政治因素仍可望支撐AI相關資本支出維持高檔。

AI資料中心快速擴張推升電力需求，對電力系統穩定性帶來挑戰；同時，電網建設、環境影響及AI對勞動市場的結構性影響，亦逐漸成為政策制定的重要議題。未來資料中心擴建可能面臨更高的監管不確定性，進而影響投資速度。

目前各項指標顯示，AI超級循環的成長動能正接近高峰，預期今年下半年至明（2027）年間，整體成長速度將逐漸回歸為較正常的軌道。市場後續將持續關注AI Token使用量、雲端服務供應商資料中心資本支出，以及全球半導體供需變化等關鍵指標。

目前美國民間資訊處理設備及軟體投資仍維持強勁成長，全球半導體銷售額亦持續攀升。不過，若剔除價格因素觀察，半導體實際出貨量已開始呈現放緩跡象，顯示AI供應鏈成長動能可能逐漸由高速擴張轉向穩健成長。

從長期視角觀察，AI浪潮正以前所未有的速度重塑台灣的貿易與投資格局，並加速推動台灣—新加坡經濟走廊的形成。新加坡憑藉世界級物流基礎建設、高效率通關制度及自由貿易環境，已成為串聯東南亞、印度、中東及歐洲科技供應鏈的重要樞紐，也是台灣AI資通訊產品的重要區域分銷中心。

此外，新加坡具備具競爭力的租稅制度、完善法治環境及優良經商條件。隨著台灣企業持續拓展海外布局，新加坡已逐漸成為企業供應鏈管理、區域營運及資金調度的重要基地。

台星半導體供應鏈合作亦持續深化，新加坡逐步發展為全球半導體製造與營運的重要基地，在NAND Flash生產、高頻寬記憶體（HBM）封裝及半導體設備製造等領域持續擴充佈局；台灣則持續鞏固先進邏輯製程、DRAM/HBM製造及先進封裝等領域的領先地位，雙方供應鏈互補性日益提升。

預估今年台灣與新加坡雙邊貿易總額將達,000億美元，雙邊投資規模可望接近100億美元，自2025年起，台灣已成為新加坡最大貿易夥伴；2026年，新加坡可望躍升為台灣第四大貿易夥伴，僅次於美國、中國大陸及南韓。若以單一國家計算，新加坡今年亦可望成為台灣最大外國直接投資來源國，以及僅次於美國的第二大海外投資目的地。

關鍵字： AI經濟台灣GDP星展銀行半導體新加坡

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