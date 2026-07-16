ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

明天決戰！大樂透頭獎飆7億第5屆新高　端午加碼6組百萬元最終章

▲大樂透示意照。（圖／記者許力方攝）

▲大樂透示意照。（圖／記者許力方攝）

記者陳瑩欣／台北報導

大樂透頭獎已連摃19期，明天（7月17日）頭獎獎金上看7億元，為公益彩券第5屆（113年起）以來大樂透最高頭獎，若1人獨得，將創下本屆大樂透單注頭獎獎金最高紀錄。同時，大樂透端午加碼「100組100萬元」活動，截至7月14日已送出94組100萬元獎項，明天也是大樂透端午加碼最後一期，尚有6組100萬元待送出，高額頭獎與百萬加碼獎雙重中獎機會，民眾千萬要好好把握，讓財神爺有機會找上你！

根據台灣彩券公司的資料統計，截至今年7月14日，大樂透自第5屆（113年起）以來頭獎已開出56次，總中獎注數為62注，其中有9注是採用包牌方式投注而幸運中獎，占比約14.5%。包牌中獎的9位頭獎幸運兒中，有6位是包牌7個號碼，也就是「7連碰」，每次投注金額為新臺幣350元，相當於一次投注7注選號，對中高額頭獎或加碼100萬元獎項的機率會提高為原本的7倍；明日大樂透頭獎獎金上看7億元，若消費者包牌的7個號碼幸運對中當期頭獎的6個獎號，除了可以抱走高額頭獎獎金外，還可以抱走6注參獎，如果包牌的7個號碼同時對中6個獎號和特別號，則將一舉囊括1注頭獎和6注貳獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大樂透端午加碼「100組100萬元」活動自6月5日正式展開，截至7月14日已送出94組100萬元，其中84組為1注獨得100萬元，另外10組由2注均分，累計總中獎注數為104注，於全國16個縣市開出，而單一縣市的開出注數統計以臺北市與臺中市各開出20注最高；新北市開出17注居次；第三名則為開出15注的高雄市。此次端午加碼100萬元獎項的中獎彩券中，有71%為電腦選號，有19%採用包牌方式，其中又以350元的「7連碰」最多，包牌中獎的有6成都是採用此種投注方式。本週五（7月17日）是「100組100萬元」加碼的最後一期，還有6組100萬元待送出，依活動辦法，最後一期將由所有中獎組數均分剩餘總獎金，因此，如當期僅開出1組，且由一注獨得，幸運兒就可一舉獲得獎金600萬元，如當期所有組別皆無人中獎，600萬元將累入次期的大樂透頭獎彩池。民眾不妨把握大樂透高額獎金及最後一期端午百萬加碼活動的雙重中獎機會，揪團集資包牌拼大獎。

每張彩券都能為台灣帶來更多好事！台灣彩券也呼籲民眾購買彩券應量力而為，勿因過度投注而影響正常生活，想了解更多產品或加碼活動資訊，可至台灣彩券官方網站（www.taiwanlottery.com）查詢。台灣彩券公司也提醒民眾購買彩券應量力而為，切莫因過度投注而影響正常生活。

關鍵字： 大樂透頭獎百萬加碼包牌台灣彩券

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

迪麗熱巴為周星馳電影曬黑 　高EQ回應：大美女曬黑也好看

推薦閱讀

台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔5%　拖累台指期夜盤大跌900點

台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔5%　拖累台指期夜盤大跌900點

台積電（2330）今（16）日舉行第2季財報法說會，市場本預計能夠一人救全村，豈料亮眼財報市場不領期，美股ADR盤前甫開盤直接殺低，一度重挫逾5%，也拖累台指期夜盤開盤一小時後一度大跌至逾900點，跌破45K。

2026-07-16 16:29
台積電魏哲家談三星、英特爾競爭　笑回「選夥伴不是去7-11買牛奶」

台積電魏哲家談三星、英特爾競爭　笑回「選夥伴不是去7-11買牛奶」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日舉行法說會，法人也針對三星、英特爾積極搶攻先進製程市場提問，台積電董事長魏哲家則表示，半導體產業沒有捷徑可走，真正決定勝負的仍是技術、製造能力與客戶信任。他更以「選技術合作夥伴不是到7-11買牛奶」比喻，強調先進製程量產需要長時間累積，並非隨時可以更換供應商。

2026-07-16 15:15
日電貿單月獲利提前開獎年增1555%　股價連7跌摔掉4成

日電貿單月獲利提前開獎年增1555%　股價連7跌摔掉4成

被動元件代理龍頭日電貿（3090）連7 個交易日收跌，跌掉39%，成盤面最弱個股之一，而由於股價波動大，今日（16日）提前公布獲利，6月自結單月稅後純益5.96億元，比去年同期成長1555.56%。

2026-07-16 17:52
被動元件跌太兇！　信昌電單月獲利提前開獎年增169%

被動元件跌太兇！　信昌電單月獲利提前開獎年增169%

被動元件爆逃難潮，類股股價連袂走跌，信昌電（6173）近二周交易日從史高362.5元至今跌掉4成，股價波動大，被要求今（16日）提前公告獲利，公司自結6月單月稅後純益1.32億元，比去年同期成長169%。

2026-07-16 16:01
南韓「金融F4」出手救市！槓桿ETF急踩煞車　保證金升3倍

南韓「金融F4」出手救市！槓桿ETF急踩煞車　保證金升3倍

南韓股市劇烈震盪，高槓桿交易風險快速升高，市場傳出最多約46萬個帳戶遭券商強制平倉，南韓政府16日宣布暫停推出新的單一個股槓桿ETF及ETN，並把交易前須存入帳戶的保證金提高3倍，同時全面禁止相關產品廣告，藉此抑制散戶追逐高風險商品。

2026-07-16 15:57
快訊／台積電Q2創高市場竟不領情！　美股夜盤急摔2%

快訊／台積電Q2創高市場竟不領情！　美股夜盤急摔2%

晶圓代工龍頭台積電今（16）日舉行法說會並公佈2026年第二季財務報告，雖單季獲利創高，但市場不領情，美股夜盤直線下殺，重摔逾2%。

2026-07-16 14:21
快訊／台積電Q2每股暴賺27.25元破紀錄　毛利率67.7%優於預期

快訊／台積電Q2每股暴賺27.25元破紀錄　毛利率67.7%優於預期

晶圓代工龍頭台積電今（16）日舉行法說會並公佈2026年第二季財務報告，合併營收約新台幣1兆2,703億8千萬元，稅後純益約新台幣7,065億6千萬元，每股盈餘為新台幣27.25元（折合美國存託憑證每單位為4.31美元），寫下史上最強單季紀錄。

2026-07-16 13:41
國泰金高層大風吹！劉上旗接投信總座　84歲陳祖培復出銀行

國泰金高層大風吹！劉上旗接投信總座　84歲陳祖培復出銀行

國泰投信因利害關係人投資違規案，引發一連串高層人事異動，國泰世華銀前董事長郭明鑑、國泰投信前總經理張雍川皆因此相繼請辭，國泰金（2882）今（16）日宣布國泰投信副董劉上旗辭任，接任國泰投信總經理；現年84歲的國泰世華銀前董事長陳祖培則回鍋接下金控、銀行董事職務。

2026-07-16 17:22
中聯油脂吞1.7億重罰　公司喊「現金流充裕、短期營運無礙」

中聯油脂吞1.7億重罰　公司喊「現金流充裕、短期營運無礙」

中聯油脂大豆沙拉油爆出苯駢芘超標，延遲通報、追查資訊不實及漏報下架批次等情節接連曝光，累計裁罰金額達1億7120萬元。中聯油脂今（16）日發布重大訊息強調，公司「現金流充裕、短期營運無礙」，相關罰款短期內不致對整體現金流量構成重大影響。

2026-07-16 17:08
快訊／台積電魏哲家宣布加碼投資美國千億美元　台灣也要新增13座廠

快訊／台積電魏哲家宣布加碼投資美國千億美元　台灣也要新增13座廠

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日召開法說會，因應AI長期需求，台積電持續擴大全球產能布局。董事長魏哲家表示，將新增1000億美元投資美國，預計興建四座2奈米及更先進製程晶圓廠，以及先進封裝廠；台灣未來數年也將新增13座先進製程及先進封裝廠，持續作為全球最重要的製造基地。

2026-07-16 14:47

讀者迴響

熱門新聞

一早被錢砸醒！　政府今發4萬「沒申請充公」

記憶體股又集體大跌　阮慕驊示警：前所未見

台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔5%　拖累台指期夜盤大跌900點

跌太兇也有事！3檔「抓去關」新名單　明起處置到7／29

快訊／SK海力士ADR殺紅眼！日股狂瀉近2000點　韓股熔斷挫6%

黃仁勳現身日本秋葉原！重逢30年前救命恩人

陸廠長鑫存儲IPO震垮SK海力士股價　台廠記憶體殺聲隆隆一片綠

3檔「抓去關」新名單　被動元件信昌電明起關到7／30

台股急殺600點！17檔ETF陷貼息　人氣王006208跌1%

快訊／台積電魏哲家宣布加碼投資美國千億美元　台灣也要新增13座廠

快訊／台積電Q2每股暴賺27.25元破紀錄　毛利率67.7%優於預期

通膨降溫加財報利多　美股3大指數收紅

台灣虎航狠砍「薑母鴨航線」　女董座逆風突圍

辜仲立二公子罕見露面！陪廚神網紅吃遍台灣　豪宅酒窖驚艷曝光

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

徐漢涉貪仍拿甲等考績！中油：已撤銷重評

台積電今法說　外資看好目標3800元

「擁4000萬想退休」不敢跟爸媽說！網勸先搬走

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366