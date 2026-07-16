明天決戰！大樂透頭獎飆7億第5屆新高　端午加碼6組百萬元最終章

▲大樂透示意照。（圖／記者許力方攝）

記者陳瑩欣／台北報導

大樂透頭獎已連摃19期，明天（7月17日）頭獎獎金上看7億元，為公益彩券第5屆（113年起）以來大樂透最高頭獎，若1人獨得，將創下本屆大樂透單注頭獎獎金最高紀錄。同時，大樂透端午加碼「100組100萬元」活動，截至7月14日已送出94組100萬元獎項，明天也是大樂透端午加碼最後一期，尚有6組100萬元待送出，高額頭獎與百萬加碼獎雙重中獎機會，民眾千萬要好好把握，讓財神爺有機會找上你！

根據台灣彩券公司的資料統計，截至今年7月14日，大樂透自第5屆（113年起）以來頭獎已開出56次，總中獎注數為62注，其中有9注是採用包牌方式投注而幸運中獎，占比約14.5%。包牌中獎的9位頭獎幸運兒中，有6位是包牌7個號碼，也就是「7連碰」，每次投注金額為新臺幣350元，相當於一次投注7注選號，對中高額頭獎或加碼100萬元獎項的機率會提高為原本的7倍；明日大樂透頭獎獎金上看7億元，若消費者包牌的7個號碼幸運對中當期頭獎的6個獎號，除了可以抱走高額頭獎獎金外，還可以抱走6注參獎，如果包牌的7個號碼同時對中6個獎號和特別號，則將一舉囊括1注頭獎和6注貳獎。

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大樂透端午加碼「100組100萬元」活動自6月5日正式展開，截至7月14日已送出94組100萬元，其中84組為1注獨得100萬元，另外10組由2注均分，累計總中獎注數為104注，於全國16個縣市開出，而單一縣市的開出注數統計以臺北市與臺中市各開出20注最高；新北市開出17注居次；第三名則為開出15注的高雄市。此次端午加碼100萬元獎項的中獎彩券中，有71%為電腦選號，有19%採用包牌方式，其中又以350元的「7連碰」最多，包牌中獎的有6成都是採用此種投注方式。本週五（7月17日）是「100組100萬元」加碼的最後一期，還有6組100萬元待送出，依活動辦法，最後一期將由所有中獎組數均分剩餘總獎金，因此，如當期僅開出1組，且由一注獨得，幸運兒就可一舉獲得獎金600萬元，如當期所有組別皆無人中獎，600萬元將累入次期的大樂透頭獎彩池。民眾不妨把握大樂透高額獎金及最後一期端午百萬加碼活動的雙重中獎機會，揪團集資包牌拼大獎。

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